Mbappé ne ha davvero abbastanza ed esplode sui social per smentire il suo potere occulto: “Fake” La stella francese, che oltre ai 50 milioni all’anno avrà anche potere decisionale sulle scelte del club, oggi è intervenuto sul suo profilo Twitter per rispondere alla notizia secondo la quale avrebbe stilato una lista con i nomi da escludere dal PSG.

A cura di Enrico Scoccimarro

Kylian Mbappé è voluto intervenire in prima persona per smentire la presunta lista nera con i nomi da escludere dalla futura rosa del Paris Saint-Germain. All'attaccante, che alla fine di una lunghissima telenovela ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il club parigino, accettando una cifra monstre offertagli dal presidente Al-Khelaifi, non è andata proprio giù la notizia che ieri ha fatto il giro del mondo. Dunque oggi il francese è intervenuto direttamente sul suo account ufficiale Twitter per rispondere al post di un sito sportivo inglese che riportava la news, commentandola con una sola parola scritta in maiuscolo: "Fake".

Successivamente quindi il tweet della testata è stato rimosso. Fondamentalmente, tuttavia, l'attendibilità della notizia di ieri è data dal fatto che nel contratto della stella francese è stata inserita una clausola che gli permette di avere potere decisionale sulle scelte del club. La tensione sul futuro del PSG è altissima: dopo miliardi di investimenti, la società vuole infatti raggiungere l'obiettivo che insegue da troppo tempo senza successo, la Champions League. Con l'ingaggio di Messi, che si è aggiunto a quello di Neymar e alla riconferma lo scorso mese dello stesso Mbappé, i parigini ora non hanno più scuse e i tifosi pretendono la coppa dalle grandi orecchie. Proprio per questo, durante il mercato estivo appena iniziato, l'attenzione sui nomi che arriveranno, ma soprattutto su quelli che andranno via, sta salendo sempre di più.

Stando ad un contratto con una clausola mai vista nella storia del calcio, è chiaro come le ipotesi sulle preferenze del talento classe '98 prendano piede, con alcuni profili che sono dati già da tempo come partenti. A tal proposito, anche se l'attaccante francese non ha stilato nessuna lista, il primo nome che in ogni caso sarà fatto fuori dal progetto parigino rimane quello del tecnico Mauricio Pochettino, a causa del cambio di direttore sportivo: da Leonardo al portoghese Luis Campos.

Su tutti gli altri, nonostante la nuova posizione da "mezzo dirigente" acquisita da Mbappé, le valutazioni saranno comunque fatte in primis dalla società e dal potere infinito d'acquisto dell'emiro plurimiliardario.