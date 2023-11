Lo striscione in ricordo di Giulia Cecchettin prima di Roma-Ajax femminile: “L’amore vero non uccide” “L’amore vero non uccide…basta! Ciao Giulia”. Lo striscione in ricordo di Giulia Cecchettin esposto dei tifosi della Roma in occasione della sfida di Champions League femminile tra le giallorosse e l’Ajax.

"L'amore vero non uccide…basta! Ciao Giulia". Sono queste le parole dello striscione esposto allo stadio Tre Fontane in ricordo di Giulia Cecchettin prima della partita di Champions League femminile tra Roma e Ajax. Con queste parole i tifosi giallorossi hanno voluto esprimere tutto il loro dolore per la tragica scomparsa della 22enne di Vigonovo.

Nei giorni scorsi anche diverse calciatrici giallorosse hanno preso posizione sulla vicenda: Valentina Giacinti, andata a segno due volte nella sfida contro l'Ajax, aveva pubblicato un post su X con queste parole: "101 femminicidi nel 2023. 10 Donne uccise al mese. BASTA!".

Il dibattito sul femminicidio nei giorni scorsi è diventato molto presente in tutti gli ambiti, incluso quello sportivo dove atleti e istituzioni hanno espresso il loro punto di vista in diverse situazioni. Uno dei primi è stato il il CT della Nazionale Luciano Spalletti, che aveva usato parole chiare e fortissime: "Non ne possiamo più di questi codardi di m… travestiti da principi azzurri, dobbiamo aiutare le donne a prendere le distanze da chiunque pretenda di possedere la loro libertà".

Anche Lega Serie A ha deciso di partecipare attivamente contro un fenomeno purtroppo attuale e ha annunciato la prossima iniziativa della Lega Serie A ‘Un rosso alla violenza', il cui simbolo è il segno rosso per “esorcizzare insieme a tutte le donne vittime di violenza la paura che vivono ogni giorno”.

Per la pura cronaca sportiva, la Roma si è aggiudicata la sfida contro le olandesi per 3-0 grazie alla doppietta di Giacinti e al gol di Giugliano: questo risultato ha permesso alle campionesse d'Italia in carica di salire a quota 4 punti nel girone, superando proprio l'Ajax (3 punti) e il Bayern Monaco per differenza reti. Il prossimo appuntamento per le ragazze allenate da Spugna è il 14 dicembre contro il PSG a Parigi.