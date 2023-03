L’Italia piazza U21, U19 e U17 agli Europei: se abbiamo un problema, non sono i giovani L’Italia porterà agli Europei di categoria l’Under 19 dopo le qualificazioni di Under 17 e Under 21: il futuro del calcio azzurro è in buone mani ma c’è bisogno di coraggio per aiutare questi talenti ad esprimersi nel miglior modo possibile.

A cura di Vito Lamorte

L’Under 21 festeggia uno dei gol della vittoria per 3–1 sull’Ucraina.

Si parla sempre delle difficoltà dell'Italia a far emergere nuovi calciatori di alto livello e a coltivare nuovi talenti ma quando questi ci passano davanti agli occhi non sempre vengono riconosciuti. La Nazionale A di Roberto Mancini ha iniziato il suo percorso verso EURO 2024 con una sconfitta e una vittoria ma ci sono delle selezioni giovanili che, invece, hanno già raggiunto l'obiettivo.

L'Under 21 si era qualificata per il torneo di categoria, che si giocherà dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia, da tempo e ha disputato due amichevoli che hanno dato indicazioni importanti al CT Paolo Nicolato: in Serbia aveva deciso una doppietta di Mulattieri mentre contro l'Ucraina a Reggio Calabria gli Azzurrini hanno vinto l'ultimo test prima degli Europei grazie alla rete di Lovato e alla doppietta di Colombo.

Una selezione che si affida al talento di calciatori come Fagioli, Ricci, Udogie, Colombo, Mulattieri, Cancellieri e Baldanzi per provare a riportare il titolo in Italia dopo diciannove anni.

Ha raggiunto la fase finale della rassegna continentale anche l'Under 19 di Alberto Bollini, che sarà presente all’Europeo di categoria in programma a Malta dal 3 al 16 luglio. Gli Azzurrini hanno pareggiato per 2-2 col Belgio nella partita decisiva giocata allo Stadion Obervieland di Brema, reti di Luca D’Andrea del Sassuolo e Francesco Pio Esposito dell'Inter, e hanno mantenuto il primo posto del girone con 5 punti riuscendo ad avere la meglio sulla Germania seconda a quota 4, che pur essendo già eliminata ha battuto per 3-0 la Slovenia mettendola fuori dai giochi.

Nella selezione di Bollini spiccano le individualità di D'Andrea, che ha già cinque presenze in Serie A col Sassuolo; Esposito, centravanti della Primavera dell’Inter; il portiere Mastrantonio della Triestina, i difensori Chiarodia del Werder Brema e Dellavalle della Juventus oltre ai centrocampisti Amatucci (Fiorentina), Faticanti (Roma), Kumi (Sassuolo), Lipani (Genoa) e Pisilli (Roma).

La festa per la qualificazione agli Europei dell’Under 19 di Bollini.

Un'altra rappresentativa azzurra che aveva conquistato il pass per gli Europei di categoria qualche giorno fa era l'Under 17 di Bernardo Corradi. Gli Azzurrini si sono qualificati al torneo continentale in programma in Ungheria dal 17 maggio al 2 giugno come secondi nel gruppo 6 dopo la vittoria per 3-0 sull'Ucraina grazie alle reti di Ravaglioli, Liberali e Mendicino.

Anche in questa selezione ci sono diversi prospetti interessanti come Mannini, centrocampista della Roma; Liberali, esterno del Milan; Mendicino, punta dell'Atalanta; e Ravaglioli del Bologna.

Insomma, siamo alle solite. Mentre il dibattito sui media va avanti sulla mancanza di talento non c'è nessuno che davvero si interessi a come poter aiutare questi talenti ad esprimersi nel miglior modo possibile: il talento e le qualità ci sono ma bisogna avere la voglia e la volontà di cercare, perché altrimenti poi si arriva in Nazionale A a 24 anni e si viene spacciati per ‘giovani'.

Sbaglieranno? Certamente, ed è giusto che sbaglino. Ma da quegli errori ne usciranno più forti e su di loro si possono costruire le basi per un futuro migliore per il calcio italiano. La speranza è che chi sta nei posti che contano capisca che se abbiamo un problema, non sono sicuramente i giovani.