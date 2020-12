E sorpasso fu. Dopo aver eguagliato il record di Pelé, Lionel Messi ha segnato il gol numero 644 con il Barcellona ed è diventato il giocatore che ha realizzato più reti con un solo club. La squadra di Ronald Koeman ha vinto 3-0 al Zorrilla con le reti della Pulce, di Lenglet e Braithwaite avvicinandosi ai quartieri alti della classifica della Liga. Il Barça dà segnali di vita e cerca di tenersi agganciato alle squadre che lo precedono per non rischiare di restare fuori dall'Europa che conta il prossimo anno.

Il numero 10 culé è stato uno dei protagonisti del match contro la squadra di Sergio, perché ha messo lo zampino in tutte e tre le marcature blaugrana: in occasione della prima rete ha pennellato un cross perfetto per Clement Lenglet mentre sul raddoppio ha dato il via all'azione che ha visto Sergino Dest crossa benissimo per l'accorrente Braithwaite. Il suo 644° gol con la maglia blaugrana è arrivato dopo un triangolo con il giovanissimo Pedri, autore di un'altra grande prova ieri sera: Messi ha recapitato il pallone al centrocampista della Cantera che con un colpo di tacco lo restituisce al suo capitano e gli permette di presentarsi a tu per tu con il portiere avversario. Da quella posizione per il sei volte Pallone d'Oro è un gioco da ragazzi infilare la terza rete della serata per il Barcellona. Sono 644 reti in 749 partite con lo stesso club. Numeri che fanno la storia.

La stessa settimana in cui ha ricevuto il suo settimo trofeo Pichichi, un record nazionale perché ha superato anche Telmo Zarra, Messi è salito nella classifica dei migliori marcatori raggiungendo il secondo posto, affiancando Luis Suárez, con 7 gol, e piazzandosi ad una sola rete da Gerard Moreno, il leader della classifica cannonieri. E non è il suo anno migliore. Leo Messi ha festeggiato il suo nuovo record storico con un post su Instagram: “Quando ho iniziato a giocare a calcio non avrei mai pensato di battere alcun record. E ancor meno quello che ho raggiunto oggi che deteneva Pelé … posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato negli anni, i miei compagni di squadra, la mia famiglia, i miei amici e tutti quelli che mi supportano ogni giorno".