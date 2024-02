L’intervista al giocatore del Cadice va per le lunghe: lo scaraventano in campo bloccando la diretta Robert Navarro del Cadice è stato protagonista di un curioso episodio tra il primo e il secondo tempo della sfida contro il Betis. Il giocatore durante l’intervista a bordo campo non si accorge che la partita stava ricominciando e così deve intervenire un addetto campo del club per scaraventarlo sul terreno di gioco interrompendo la diretta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Cadice non riesce nell'impresa di battere il Betis in casa e conquistare qualche punto importante per la lotta salvezza. Con l'Almeria che sembra ormai condannata alla retrocessione, nella zona bassa della classifica in Liga spagnola proprio il Cadice attualmente è terzultimo con il Granada penultimo. La sfida della serata di ieri è finita 2-0 in favore dei biancoverdi scatenando anche la protesta del pubblico di casa che in maniera inusuale ha contestato la squadra con una dimostrazione a dir poco originale.

A un certo punto i tifosi hanno deciso di esprimere il proprio malcontento con un fitto lancio degli impermeabili che lo stesso club aveva distribuito loro prima del match disputatosi sotto la pioggia. Non l'unico strano episodio della serata. Già, perché tra primo e secondo tempo quando gli ospiti erano in vantaggio già 0-1, la giornalista DAZN che stazionava a bordo campo ha intervistato Robert Navarro che si stava apprestando a entrare in campo. Ma qualcosa non va. Deve intervenire un addetto del club a bloccare la diretta.

Robert Navarro è stato tra i migliori in campo nonostante la sconfitta del Cadice e infatti il pubblico si aspettava qualcosa in più proprio da lui. E così mentre i suoi compagni erano pronti a ricominciare la ripresa per tentare di recuperare il risultato, il giocatore è stato fermato dalla troupe dell'emittente televisiva per un ultimo scambio di battute. Proprio a pochi istanti dal fischio dell'arbitro che però, mentre contava quanti giocatori ci fossero tra le due squadre, si accorge che ne mancava uno proprio al Cadice. L'uomo in meno era proprio Navarro.

Il direttore di gara prova a richiamarlo mentre il giocatore si accingeva a rispondere alle domande della giornalista. Tutti i giocatori stavano aspettando solo lui per ricominciare la partita e così un addetto al campo della squadra di casa si è immediatamente scaraventato sul giocatore dandogli una forte spinta per farlo rientrare sul terreno di gioco. Il tutto nel bel mezzo della diretta e della domanda che la giornalista ancora gli stava ponendo. Navarro senza batter ciglio, e quasi sorpreso dall'imminente ripresa del match, rientra in campo anche un po' in imbarazzo.