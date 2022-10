L’intervento della polizia sui tifosi scatena la rabbia del St. Pauli: “Violenza spropositata” Un video diffuso su internet nelle ore precedenti al derby di Bundesliga 2 tra St. Pauli e HSV Amburgo ha mostrato le forze dell’ordine intervenire duramente sui tifosi a terra. Anche la Polizia d’Amburgo ha aperto un’indagine interna.

A cura di Alessio Pediglieri

L'ultimo derby in Bundesliga 2 tra St. Pauli e Amburgo, conclusosi con lo show dei padroni di casa guidati in panchina da Timo Schultz che si sono imposti con un perentorio 3-0, ha avuto enorme riverbero in Germania però per altre situazioni contingenti: l'intervento delle forze dell'ordine nelle ore precedenti al match, nei dintorni dello stadio del St. Pauli, il Millerntor-Stadion, che hanno agitato il pre gara e scatenato le polemiche del post partita per l'eccesiva presunta violenza della polizia.

In campo, tanto spettacolo per uno dei derby maggiormente sentiti in Germania e, in generale, tra i più seguiti in Europa. Le due squadre d'Amburgo non si sono risparmiate in campo, con la sfida che si è subito accesa al 28′ quando l'Amburgo è rimasto in 10 uomini per l'espulsione diretta di Schonlau e lo show nel secondo tempo dei padroni di casa, che hanno dilagato con i gol di Smith, Hartel e Otto. Al 90′ enorme l'entusiasmo davanti al proprio pubblico da parte dei giocatori del St. Pauli.

Dopotutto, il St. Pauli non vinceva in campionato da sette partite, con l'ultimo successo datato alla seconda giornata lo scorso 14 agosto. Due mesi di inferno, con la squadra che è scivolata piano piano ai bordi della classifica, fino alla reazione di orgoglio, cuore e fierezza che da sempre contraddistingue il club di Amburgo, in eterna contrapposizione con l'HSV. Un club che ha una storia particolarissima e che rende il "Kiezkicker" (connubio tra le parole ‘kicker', calciatori e ‘Kiez', sobborgo) una realtà a suo modo unica, al di là dei pochissimi allori sportivi, in Germania e non solo.

Il successo contro l'HSV è valso il rilancio personale e contemporaneamente la crisi degli eterni rivali che hanno perso la vetta della classifica proprio grazie alla vittoria del St. Pauli. Un tripudio da parte dei tifosi di casa che hanno invaso le strade della città facendosi beffa dei rivali in un clima che è rimasto tesissimo ma che non ha registrato scontri o incidenti. Che si sono verificati però prima del derby e che hanno scatenato una scia di polemiche che ha accompagnato la partita e che non mancheranno di proseguire nei prossimi giorni.

Nelle ore precedenti al match diversi tifosi del St. Pauli sono stati fermati dalle forze dell'ordine e alcuni video sono apparsi immediatamente sui vari social, in cui si sono viste scene forti, con un intervento durissimo da parte della polizia in assetto antisommossa che è stata chiamata a mantenere distanti le due tifoserie perché non entrassero in contatto, cercando di ripristinare l'ordine e la sicurezza. Nei video, però, si son consumate anche immagini violente che hanno suscitato feroci critiche per l'atteggiamento delle forze dell'ordine da parte di molti utenti che hanno accusato l'eccesso di forza utilizzata nel fermare le persone e che hanno spinto lo stesso St. Pauli a farsi sentire sui social.

Il club, poco prima di concentrarsi al commento del derby ha emesso infatti una nota ufficiale sul proprio account: "C'è stata una massiccia operazione della polizia sull'Heiligengeistfeld [zona di Amburgo nel quartiere di St. Pauli, ndr]. Diverse persone sono rimaste ferite. Alla luce dei video disponibili e delle testimonianze oculari, si pone l'urgente questione della proporzionalità. L'FC St. Pauli chiede chiarimenti".

Secondo quanto ricostruito e spiegato dalla polizia di Amburgo, alcuni sostenitori del St. Pauli, tra i 150 e i 200 tifosi, hanno cercato di entrare in contatto con circa 3.500 tifosi dell'HSV nella zona del Glacischaussee Hamburg Parken vicino all'Heiligengeistfeld. La marcia dei fan dell'Amburgo era iniziata intorno alle 15:00 e, sempre secondo le informazioni ufficiali, il gruppo di tifosi del St. Pauli che aveva deciso di incrociarli è stato intercettato dalle forze dell'ordine.

"Diversi tifosi di questo gruppo sono state prese in custodia", hanno fatto sapere le autorità di Amburgo con una nota ufficiale che ha parlato di quasi 50 tifosi fermati. "Un video che circola su internet mostra l'intervento della polizia" si lege sempre nel comunicato. "Dove un agente di polizia usa la coercizione sotto forma di violenza fisica. Il motivo per cui la coercizione doveva essere utilizzata in questo caso non è chiaro al momento".

Ma davanti alle immagini che sembrano lasciare pochissime interpretazioni differenti, nella nota si anticipano indagini interne: "Tuttavia, questo è solitamente il caso quando una persona si oppone, ad esempio, alle misure della polizia. È necessario però verificare se la proporzionalità è stata mantenuta ed è in corso il riesame della legittimità e della proporzionalità di tale provvedimento"

I tifosi del St Pauli hanno riportato testimonianze assolutamente differenti, parlando di una "escalation completamente sproporzionata" da parte della polizia che è intervenuta senza un giustificato motivo laddove c'erano drappelli di persone che non erano direttamente coinvolte con quanto era appena accaduto: "Sono entrati di corsa ad alta velocità, nessuna considerazione è stata data alle persone completamente non coinvolte, alcuni di loro sono stati semplicemente scaraventati a terra" raccontano alcuni testimoni oculari. "La polizia ha arrestato almeno una dozzina di persone e poi si è comportata in modo estremamente aggressivo nei confronti di molti fan", senza che ve ne fosse reale necessità.