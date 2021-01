Nelle scorse ore si è parlato molto di una rimodulazione del logo dell'Inter e della nuova denominazione del club meneghino. Si era parlato di marzo come termine per questo avvicendamento storico, che avrebbe mandato in soffitta il ‘vecchio’ simbolo disegnato nel 1908 dall’illustratore Giorgio Muggiani per lasciare spazio ad un altro dallo stile essenziale e molto minimal. A chiarire la situazione ci ha pensato l'amministratore delegato del squadra nerazzurra, Alessandro Antonello, che ha dichiarato: "L’Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici dell’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano".

Insomma, nessuna modifica nel nome ma una strategia di marketing per allargare la base dei tifosi in tutto il mondo e rendere il marchio Inter ancora più appetibile. Nonostante non ci siano ufficialità in merito, si parla di un simbolo molto più semplice concettualmente e nelle immagini che sono circolate ci sono le lettere I e M, che stanno ad indicare "Inter Milano"; che sono l'unico riferimento attuale su quella che sarà la campagna di marzo.

Una strana coincidenza temporale ha voluto che Mauro Icardi presentasse su Instagram il nuovo logo personale, che vede le sue iniziali intrecciate. Sui social network molti tifosi nerazzurri hanno pensato ad uno sgarbo nei confronti della sua ex squadra da parte dell'attaccante argentino.

