L’esultanza in stile wrestling non piace all’arbitro, ammonito l’autore del gol: “Non si può fare” Hernández ha firmato una doppietta nella sfida tra Toluca e Pachuca e ha esultato con una mossa di wrestling con un compagno: l’arbitro non ha gradito e ha ammonito il calciatore.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono tanti modi di festeggiare, ne abbiamo visti dei più disparati. In occasione della giornata numero 11 della la Liga MX il Pachuca ha battuto per 4-1 in trasferta il Toluca e abbiamo assistito ad una esultanza che, però, ha prodotto un effetto negativo da punto di vista disciplinare.

Andiamo per gradi. Il grande risultato ottenuto dalla squadra di Guillermo Almada ha visto come protagonista Illian Hernández, attaccante di 22 anni che ha segnato una doppietta nella prima mezz'ora e ha incanalato la sfida sui binari più consoni ai Tuzos.

Al di là dei suoi gol, l'attaccante è finito al centro dell'attenzione e dei dibattiti per una esultanza particolare. Dopo aver segnato il suo secondo gol, il giocatore si è reso protagonista di una mossa di wrestling insieme a Jesús Daniel Hernández che ha lasciato di sasso tutti gli spettatori allo stadio e coloro che guardavano la partita in tv: ha preso in braccio il suo compagno lo ha sollevato che poi ha fatto lo stesso con lui e lo ha lanciato in avanti per concedergli la capriola e di mostrare la sua gioia.

Dopo aver assistito a tutto questo l'arbitro, in maniera insolita rispetto ad altre situazioni, ha deciso di ammonire l'autore del gol.

Senza dare spiegazioni il direttore di gara Guillermo Pacheco Larios ha ammonito il giocatore di Pachuca, che aveva appena firmato il suo secondo gol in poco meno di mezz'ora. La doppietta realizzata dal classe 2000 è da vero ‘puntero': la prima in mischia e la seconda con un diagonale da pochi passi.

Illian Hernández dopo il match ha dichiarato: "Tutti si sono congratulati con me e poi hanno continuato a giocare. Mi ha ammonito per l'esultanza, non si può fare e non lo sapevamo. L'avevamo già programmato e lo avevamo già fatto nel sub20. È una lotta acrobatica, ci piace ed ecco perché la facciamo. Ci stavamo allenando in allenamento e l'abbiamo fatta anche qui. L'arbitro ci ha detto che potevamo avere un incidente e farci male, per questo è arrivato il cartellino giallo".

Successivamente sono stati Paulino De la Fuente e l'argentino Nicolás Ibáñez che hanno firmato il poker di marcature a favore dei Tuzos, che hanno chiuso il match con un sonoro 4-1 e si sono viaggiano a 3 punti dalla capolista Monterrey. Per il Toluca ha segnato la ‘rete della bandiera' il cileno Jean Meneses ma la disfatta in casa è stata piuttosto pesante.