A poche ore dalla sfida di Champions League con il Bruges, in casa Lazio è scattato un campanello d'allarme. Questa mattina, alla ripresa degli allenamenti a Formello, Simone Inzaghi ha infatti dovuto fare a meno di ben dieci giocatori (Luis Alberto, Immobile, Pereira, Lucas Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha, Djavan Anderson e Armini), oltre a Gonzalo Escalante: fermato da un problema muscolare durante la partita di campionato con il Bologna.

Il terrore di un focolaio a Formello

Le molte assenze hanno così subito fatto pensare ad un possibile focolaio Covid nel centro sportivo biancoceleste: un'ipotesi che al momento non trova però conferme da parte del club di Claudio Lotito. Cinque di questi giocatori (Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira), si sono però sottoposti al tampone disposto dall’Uefa a 48 ore dalla gara e sono tuttora in attesa del responso. Per i primi quattro, la Lazio ha intanto preferito depennare il loro nome dalla lista di giocatori in partenza per il Belgio. In attesa di comunicazioni ufficiali, Inzaghi ha così dovuto ricorrere all'aiuto della formazione Primavera, dalla quale ha prelevato i baby Furlanetto, Franco, Pica, Bertini e Czyz per rimpolpare il gruppo della prima squadra e portare a termine l'allenamento in vista dell'impegno europeo di domani alle ore 21.00 allo ‘Jan Breydel Stadion' di Bruges.

Squadra in isolamento fino all'inizio della partita

L'ansia e la preoccupazione per il Coronavirus, accompagnerà comunque il gruppo laziale nella trasferta di Champions League. Anche in Belgio la situazione è drammatica, e la stessa rosa del Bruges è stata nelle ultime ore colpita con la positività di tre giocatori: tra questi anche il portiere ex Liverpool Mignolet. Per evitare il contagio, la Lazio viaggerà in totale sicurezza e al suo arrivo nella capitale delle Fiandre Occidentali, si chiuderà in una ‘bolla' fino all'inizio della partita per evitare di venire a contatto con altre persone. Il clima a Bruges sarà di massima allerta e, ovviamente, la partita disputerà a porte chiuse.