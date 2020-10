L’Ats di Milano: “Il derby Inter-Milan si gioca se rispettano il protocollo”

Il derby Inter-Milan è in programma sabato prossimo, 17 ottobre, alle ore 18. L’Ats di Milano ha chiarito che non ci sono motivi ostativi alla disputa della partita nonostante i casi di positività al coronavirus nelle due squadre. Il rischio c’è solo in determinate condizioni: “Se i club rispettano le regole non ci opponiamo al derby, in linea con quanto previsto dai protocolli”.