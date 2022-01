Lampard torna ad allenare a un anno dall’esonero: il suo colloquio ha impressionato tutti Frank Lampard è pronto a tornare in panchina a un anno dal suo esonero al Chelsea lo scorso 25 gennaio 2021. L’allenatore inglese ha folgorato tutti con il suo colloquio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Frank Lampard è pronto a tornare in panchina a un anno dal suo esonero. L'ex allenatore del Chelsea fu esonerato dai Blues lo scorso 25 gennaio del 2021 lasciando la squadra al nono posto in classifica. Da quel momento in poi, sembrava non potesse esserci più spazio per lui nel calcio e invece, a sorpresa, è arrivata una proposta inaspettata. Decisivo è stato l'esonero di Rafa Benitez all'Everton. L'ex allenatore del Napoli era stato esonerato dopo aver vinto solo una delle sue ultime 13 partite, lasciando l'Everton 16° in Premier League.

E così, dopo i profili di Mourinho e altri nomi vagliati nel corso degli ultimi giorni, i Toffees hanno convocato diversi colloqui con tanti altri allenatori per decidere a chi affidare la squadra. Dopo il rifiuto di Wayne Rooney, in corsa era rimasto ancora il portoghese Vitor Pereira, ex tecnico del Porto, prima che la società decidesse di contattare Frank Lampard per un colloquio. L'ex allenatore del Chelsea era stato contattato la scorsa settimana e poi ha avuto un secondo colloquio nella giornata di oggi insieme a Pereira e al manager ad interim Duncan Ferguson.

Secondo quanto scrive ‘The Athletic' e il ‘Telegraph' i proprietari dell'Everton sono rimasti letteralmente folgorati dalla carica e dalla voglia di rivalsa di Lampard tanto da far ricadere la scelta su di lui. Dovrebbe essere così proprio Lampard il nuovo allenatore dell'Everton che potrebbe firmare nelle prossime 24 ore il proprio contratto con il club inglese. Da sottolineare però come l'ex centrocampista inglese negli ultimi tempi sia stato in contatto anche con altri club come Crystal Palace, Aston Villa e Norwich City ma non ha mai voluto accettare poiché non convinto dal progetto tecnico delle squadre. La chiamata dell'Everton è invece stata molto apprezzata dal tecnico che si appresta ora a diventare il nuovo manager dei Toffees.