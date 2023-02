La strana maschera protettiva di Abraham in Roma-Salisburgo: non sarà come tutte le altre Tammy Abraham ha riportato un infortunio all’occhio in Roma-Verona. Il problema alla palpebra non gli impedirà di giocare contro Salisburgo e Cremonese. Ma l’inglese dovrà utilizzare una maschera protettiva.

A cura di Alessio Morra

Tammy Abraham domenica scorsa ha riportato un infortunio particolare, perché si è infortunato a un occhio. Un problema che è parso subito serio tanto da costringerlo a uscire al quindicesimo minuto del posticipo della 23a Giornata Roma-Verona, deciso da un gol di Solbakken. I giallorossi hanno conquistato tre punti d'oro e ora vogliono ribaltare il ko di Salisburgo in Europa League con il recuperato Dybala e con Abraham che sarà costretto a giocare con una maschera protettiva. Non è una novità. Osimhen, capocannoniere della Serie A, gioca così da un anno, ma la maschera dell'inglese sarà leggermente differente.

Abraham in Roma-Verona si scontra con Mancini e subisce un colpo fortissimo all'occhio. Il dolore è accecante. Abraham non riesce a vedere bene, forse è anche spaventato quando chiede il cambio. Si teme un problema serio. Poche ore dopo l'inglese effettua degli esami e scopre di avere un leggero edema alla palpebra inferiore dell'occhio sinistro. Il centravanti è stato subito suturato e sui social ha rassicurato scrivendo: "Starò bene".

Non è una cosa da poco conto, ma fortunatamente niente di troppo grave e per questo i medici gli hanno dato il via libera per scendere in campo. Ma per farlo ha bisogno di una maschera protettiva.

L'ex del Chelsea nell'allenamento che precede il ritorno di Roma-Salisburgo per la prima volta ha indossato una maschera protettiva, fatta in carbonio. Una maschera che deve proteggere soprattutto l'occhio ed in particolare la palpebra, che presenta diversi punti di sutura messi dopo l'intervento che il calciatore ha effettuato a Villa Stuart. Il test è andato bene, e il bomber ha dato la disponibilità di giocare. Abraham non vuole lasciare la Roma in un match così delicato.

La maschera è leggerissima. Il prodotto è in fibra di carbonio, ha un peso inferiore ai 40 grammi e offre la miglior visibilità possibile all'attaccante giallorosso che è stato immortalato per la prima volta con la nuova maschera, che scenderà in campo così contro il Salisburgo e anche contro la Cremonese, martedì prossimo in Serie A. Ma soprattutto questa maschera presenta una sorta di lente che va a proteggere l'occhio danneggiato dopo il colpo subito da Mancini.