La nuova vita di Taiwo, l’ex Milan riparte dalla terza divisione: “È un grande progetto” Taye Taiwo ha firmato un nuovo contratto. L’ex terzino sinistro del Milan a 36 anni non ha alcuna voglia di smettere e ha accettato una proposta dalla terza divisione: “Un grande progetto”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Taye Taiwo è stato uno dei tanti elementi che hanno fatto parte della rosa del Milan nel periodo immediatamente successivo alla ricostruzione della squadra rossonera dopo le tante vittorie tra campionato e Champions League. Il terzino sinistro nigeriano, arrivato nel club dei diavolo nella stagione 2011/2012, collezionò però soltanto 8 presenze tra campionato e coppa prima di iniziare il suo lungo girovagare nel mondo. Da Milano tentò di rilanciare la sua carriera al QPR, nella Premier League inglese prima di trasferirsi in Russia alla Dinamo Kiev e al Buraspor in Turchia.

Taiwo aveva anche preso parte al Mondiale 2010 con la maglia della Nigeria e negli ultimi anni è stato protagonista soprattutto in Finlandia, Paese in cui ha vestito le maglie di RoPS e HJK Helsinki. La scorsa stagione aveva poi iniziato una nuova esperienza in Italia, ma nel campionato d'Eccellenza lombarda con la maglia del Sant'Angelo prima di decidere di accettare una nuova proposta: il Salon Palloilijat. Un altro club finlandese per ripartire.

Taiwo giocherà nella terza divisione finlandese dopo aver firmato un contratto di un anno. L'acquisto del terzino sinistro nigeriano è stato annunciato con un comunicato ufficiale da parte dello stesso club che ha riportato anche le parole di entusiasmo da parte di Taiwo dopo questa firma: “Sono molto felice di poter tornare in Finlandia e partecipare al grande progetto di salita di SalPa. La Finlandia è il mio secondo paese e sono molto grato per questa opportunità – ha detto il giocatore ex Milan – Voglio ancora vincere tanto quanto prima nella mia carriera, e il progetto orientato all'obiettivo a Salò sembrava davvero fantastico. Voglio portare con me tutta la mia esperienza, attitudine e gioia a beneficio dei miei compagni di squadra e del calcio di Salolainen. Ci vediamo in campo nel 2022!”.