La moglie di Nainggolan racconta la sofferenza per il tumore: “La coda di capelli mi restò in mano” Claudia Lai oggi sta bene, quando scoprì di avere un cancro la sua vita cambiò di colpo. Ci sono una frase e un ricordo che chiariscono bene più di mille parole cosa significa trovarsi addosso quell’ospite molesto.

Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan, ha raccontato il lungo periodo difficile della sua vita.

Chi ha un tumore, chi ha una persona in famiglia o un affetto carissimo che convive con il cancro e ne condivide la sofferenza, chi ci è passato ed è ancora vivo, ascolta le parole di Claudia Lai e prova una stretta al cuore. Sa cosa vuol dire.

Nel 2019 la moglie la moglie del calciatore Radja Nainggolan scoprì di avere quel compagno di viaggio indesiderato, che forse si stancherà e scenderà alla prossima fermata (ne parlò così Gianluca Vialli), e la sua vita cambiò di colpo. S'era attaccato al seno, è riuscita a guarire. Oggi sta bene, un anno fa ne è uscita. Ma certe cose ti segnano a tal punto che nulla sarà mai più come prima: diventi un'altra persona e basta. Migliore o peggiore, nessuno può dirlo né giudicarlo. Però succede. E guardi il mondo attraverso una prospettiva diversa.

Il racconto di quei momenti nell’intervista a YouTG.NET.

C'è una frase che chiarisce bene più di mille parole cosa significa trovarsi addosso quell'ospite molesto, indesiderato e non poterlo scacciare via subito. E anche quando se ne va, è come se fosse ancora lì. Lai ne parla nella puntata di you TALK condivisa sui social da YouTG.NET, ha raccontato la sua esperienza con la dovizia di particolari di chi descrive cose che sembra avere davanti agli occhi in quel momento.

"Non ho progetti per il futuro – dice – perché quando ti capitano questi incidenti di percorso la vita ti passa davanti troppo velocemente e quindi inizi a non avere più delle aspettative, vivi alla giornata. Diventa inutile dire ‘Un giorno farò…', perché a quel giorno potresti non arrivarci mai".

Nella preview del servizio c'è ancora un altro punto che toglie il fiato, è quando Lai tira fuori dal cassetto dei ricordi più duri cosa le accadde un giorno mentre faceva la doccia. Si stava preparando per uscire, quel che le accadde fu angosciante.

Claudia Lai ha spiegato come cambia la prospettiva di vita quando scopri di avere un tumore.

"Dopo la quinta chemio ero rientrata a Cagliari, dovevo andare con degli amici a fare un aperitivo. Quindi mi sono detta: faccio una doccia al volo, mi lavo e capelli e vado. Quando ho tolto la coda mi è rimasta in mano. Sono stati veramente cinque minuti brutti anche perché con me c'era mia figlia, la grande, e ha visto tutto. Ha visto questa coda che si levava e pensava fosse uno scherzo".

Lo sconforto di quel momento deve essere stato terribile, più ancora lo fu capire che non c'era alcun rimedio a quella situazione se non prendere una decisione tanto drastica quanto inevitabile. "C'è stato un attimo di panico e di pianto e io ho detto: vabbe', taglio – ha aggiunto la moglie di Nainggolan -. Poi nonostante il taglio, comunque sia, quando i capelli si muovevano si vedevano i buchi ed era anche più brutto. E quindi abbiamo preso la macchinetta in casa e abbiamo dato un taglio netto".