La Juventus vola in Borsa e segna numeri pazzeschi: la Superlega ora torna a fare gola Il titolo in Borsa della Juventus vola arrivando a sfondare il +10%. Numeri pazzeschi dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sulla questione Superlega.

A cura di Fabrizio Rinelli

Contrariamente a quanto accaduto il 19 aprile 2021 quando la Superlega rivelò al mondo per la prima volta la sua identità, in questa occasione il titolo in Borsa della Juventus è in netto rialzo. La storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che di fatto ha dato ragione alla Superlega, rappresentata dalla società A22 Sports, dichiarando che UEFA e FIFA hanno una posizione monopolistica, vietata dall’ordinamento per la concorrenza dell’Unione europea, ha avuto i suoi effetti positivi proprio sul titolo del club bianconero.

Nonostante il presidente Gianluca Ferrero abbia fatto di recente richiesta di fuoriuscire dalla Superlega ai due club rimanenti, Real Madrid e Barcellona, il titolo della Juve non registrava un segno + di questo tipo da ottobre scorso. La Superlega era fortemente voluta dall'ormai ex presidente Andrea Agnelli che proprio con Florentino Perez e Laporta aveva dato vita a questa rivoluzionaria innovazione del calcio. Il titolo in Borsa della Juve, infatti, ha fatto registrare un balzo importante del 6% appena dopo la pronuncia della CGUE.

Il titolo in Borsa della Juve sfonda il +10%.

Nel dettaglio, subito dopo la sentenza, arrivata poco dopo le 9:30 di questa mattina, il titolo è balzato della Juventus in Borsa si attestava a 0,265 euro, con un aumento del 6,00%. Numeri che fanno presagire un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,2747 e successiva a quota 0,2969. Supporto a 0,2525. Numeri in costante crescita se si pensa che appena due ore dopo la pronuncia ufficiale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il titolo ha fatto registrare un +10,08%. Le previsioni vedono il titolo bianconero ormai lanciatissimo verso numeri ancora più alti nel corso della giornata e dunque questo dato potrebbe cambiare minuto dopo minuto.

Nonostante dunque la Vecchia Signora nella persona dell'attuale presidente Ferrero avesse ufficializzato la richiesta di fuoriuscire dal progetto durante l’ultima Assemblea dei Soci, i numeri dei bianconeri attestano una piena fiducia nel progetto Superlega in correlazione al club piemontese. Evidentemente la questione relativa ai rischi è ormai minima, se non nulla, qualora la società dovesse aderire nuovamente alla nuova e innovativa competizione che dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea ha ufficialmente ripreso il suo cammino senza più problemi.