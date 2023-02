La Juve incrocia Waldemar Kita, vulcanico presidente del Nantes famoso per la “molecola magica” L’imprenditore francese Waldemar Kita investe sulla falloplastica, con la sua azienda ha prodotto una supermolecola di acido ialuronico. Dal 2006 Kita è il presidente del Nantes.

A cura di Alessio Morra

La Juventus dopo nove anni torna a giocare l'Europa League. I bianconeri sono ‘retrocessi' dalla Champions League dopo aver disputato un girone pessimo (cinque sconfitte in sei partite). Il sorteggio, effettuato lo scorso autunno a Nyon, è stato tutto sommato benevolo per la squadra di Allegri che sfiderà il Nantes, squadra francese che naviga in cattive acque in Ligue 1 ma che nelle sfide da dentro o fuori è avversario temibile, a maggio ha vinto la Coppa di Francia. Il Nantes evoca bei ricordi ai bianconeri, che nelle semifinali di Champions 1996 si imposero prima di conquistare la coppa in un'indimenticabile finale con l'Ajax. I giallo-verdi sono una squadra totalmente diversa oggi, ma stanno provando a tornare tra le grandi grazie anche al loro presidente Waldemar Kita, un imprenditore che ha accumulato ulteriore ricchezza grazie alla falloplastica.

Waldemar Kita è un imprenditore francese, nato a Stettino in Polonia nel 1953, e che il prossimo 7 maggio compirà 50 anni. Negli anni '80 ha fatto una fortuna fondando una società la Corneal. Partendo dal nulla questa società è diventa una delle più grandi d'Europa nella progettazione e nella produzione di lenti intracoluari per la chirurgia della cataratta e nel trattamento del glaucoma. Nel 2006 Kita cedette la società e ricavò 180 milioni di euro. Uno come Kita però non può stare fermo e l'anno successivo acquistò il Nantes, che era sull'orlo del fallimento.

Il Nantes in Europa League ha eliminato il Friburgo, in zona Champions in Bundesliga.

Ma contemporaneamente nei suoi Laboratoires Vivacy ha iniziato a puntare su un altro business e ha iniziato a puntare sulla falloplastica. Kita con l'azienda precedente commercializzava anche un prodotto che riempiva le rughe. E nei suoi laboratori ha studiato e perfezionato un acido ialuronico ad hoc, che poteva anzi che è efficace nell'aumentare le dimensioni del pene. Un'attività, pure questa, assai remunerativa che ha attratto numerosi investitori.

Aveva trovato dei partner cinesi nel 2016, ma le cose non sono andate come sperato e Kita li ha liquidati. Ora la cosiddetta ‘molecola magica' (che viene già prescritta in 80 paesi) attrae ulteriori investitori. Perché, secondo dei rumors, un iper-evoluzione del principio attivo potrebbe esserci già in questo 2023. E se Kita volesse vendere questa società potrebbe incassare fino a un miliardo di euro.

Antoine Kombouaré è l’allenatore del Nantes.

Ma intanto stasera il presidente del Nantes proverà a vivere una grande notte europea. Sotto la sua gestione il club del Nord della Francia ha trovato una stabilità economica, ha avuto allenatori di livello come Claudio Ranieri e Sergio Conceicao ed ha vinto la Coppa di Francia. Ora la super sfida con la Juventus.