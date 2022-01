La FIFA vuole i Mondiali ogni 2 anni “per dare speranza agli africani senza morire in mare” Durante un discorso al Consiglio d’Europa, il presidente FIFA Giovanni Infantino ha caldeggiato la proposta dei Mondiali ogni due anni: nel suo intervento anche una terribile considerazione sui benefici per l’Africa.

A cura di Alessio Morra

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino da tempo spinge per modificare il calendario del calcio e pone alla base di tutto i Mondiali che vorrebbe far disputare ogni due anni invece che ogni quattro, come è da quasi cento anni. Infantino intervenendo in una sessione dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e ha parlato della sua proposta, ma facendolo ha usato delle orrende considerazioni a riguardo dell'Africa: "Il Mondiale ogni due anni potrebbe impedire ai migranti africani di trovare la ‘morte in mare'".

Infantino all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, organismo transnazionale dedicato al sostegno dei diritti umani, ha dichiarato che i paesi extraeuropei hanno bisogno di un maggiore accesso alle competizioni calcistiche nazionali, che possono prevenire conseguenze molto drastiche.

Generalmente molto misurato il numero uno del calcio mondiale nell'ambito di un discorso in cui ha detto che oggi il calcio è dei ricchi e che hanno le maggiori possibilità è finito a parlare della Coppa del Mondo ogni due anni: "Questo argomento non riguarda se vogliamo i Mondiali ogni due anni, ma cosa vogliamo fare per il calcio del futuro", ma poi ha incredibilmente aggiunto queste parole:

Dobbiamo dare speranza agli africani in modo che non sia necessario attraversare il Mediterraneo per trovare una vita migliore, forse, ma più probabilmente la morte in mare. Dobbiamo dare loro opportunità e dignità, non facendo beneficenza ma permettendo a tutti di partecipare.

Quelle parole sono state velocemente criticate, il primo è stato l'a.d. di Football Supporters Europe Evain ha scritto: "Quanto può cadere in basso Infantino? Strumentalizzare la morte nel Mediterraneo per vendere il suo megalomane piano". Al di là di questo durissimo tweet, è vero che ha usato parole assurde e incomprensibili Infantino che ha usato un'argomentazione assurda e profondamente sbagliata per difendere il suo progetto, quello del Mondiale biennale che fin qui è stato bocciato dalla totalità del calcio europeo.

Non si può parlare di un tema così delicato, di un argomento importante, e anche triste considerate anche le tante persone che perdono la vita in mare cercando di arrivare in Europa, per giustificare un progetto o per cercare di ottenere maggior supporto. L'indignazione è forte, e si spera che Infantino cerchi di mettere una pezza a queste parole, che stanno facendo il giro del mondo. D'altronde come potrebbe non essere così, è assurdo, anzi orrendo strumentalizzare le morti nel Mediterraneo per provare a giustificare il Mondiale ogni due anni.