Keane racconta il primo appuntamento con la moglie, un disastro: “Ci rivediamo?”, “Non credo” Roy Keane e il primo appuntamento con la sua attuale moglie, un quarto d’ora concluso disastrosamente: “Lei ha sbattuto la portiera e se n’è andata”.

A cura di Paolo Fiorenza

Ruvido in campo quanto stravincente col Manchester United con le sue 7 Premier e la Champions vinte in mezzo a tanti altri trofei, Roy Keane a 51 anni è un volto popolarissimo della TV inglese, opinionista calcistico mai banale e soprattutto senza peli sulla lingua. Quando era più giovane tuttavia l'ex centrocampista irlandese era meno a suo agio quando si trattava di chiacchierare ed uno spassoso episodio della sua vita, da lui raccontato recentemente, lo spiega molto bene.

L'ex capitano dello United è stato ospite del Tommy Tiernan Show ed ha tirato fuori una serie di aneddoti, uno dei quali riguardante i primi giorni della sua relazione con l'attuale moglie Theresa. In particolare Keane ha raccontato come sia andato tanti anni fa il suo primo appuntamento con quella che sarebbe diventata la donna della sua vita: fu una serata che si concluse in un disastro, dopo neanche un quarto d'ora.

Roy Keane è una leggenda del Manchester United

Keane ha incontrato Theresa una trentina d'anni fa in un club di Nottingham, città dove ha giocato tra i 19 e i 22 anni prima di trasferirsi a Manchester. Successivamente l'ha invitata ad uscire ma le cose non sono andate esattamente secondo i piani. "È andata molto male – ha raccontato Keane, spiegando come fosse impacciato in questa circostanza – Quando l'avevo incontrata in precedenza avevo bevuto qualche drink, qui la nostra chiacchierata è stata leggermente diversa".

"Siamo andati a fare un giro e le ho detto: ‘Ti va di andare al cinema?'. Perché almeno al cinema puoi solo guardare il film, non devi chiacchierare troppo. E lei ha detto: ‘No, sono andata ieri sera con i miei amici'. Così ho detto: ‘Vuoi andare a bere qualcosa?'. Lei ha detto no. A quel punto sono tornato alla macchina, il tutto in 10 o 15 minuti. Allora mi ha detto: ‘Cosa stai facendo?'. Le ho risposto: ‘Beh, non vuoi andare a bere qualcosa, non vuoi andare al cinema, cos'altro possiamo fare?'. È scesa dall'auto e allora le ho detto: ‘Ci vediamo la prossima settimana'. Lei ha risposto: ‘Non credo'. E ha sbattuto la portiera. Quello è stato il mio primo appuntamento".

Roy Keane e Theresa Doyle: sono sposati da 25 anni

Keane ha concluso la storia dicendo: "E siamo ancora sposati". Probabilmente il vecchio Roy deve aver fatto un'impressione migliore al secondo appuntamento perché la coppia è sposata da 25 anni e ha cinque figli: Shannon, Caragh, Aidan, Leah e Alanna. L'irlandese in passato ha descritto Theresa come la sua ‘roccia': “Non la menziono in pubblico – ha detto – ma in tutta onestà è stata una roccia nella mia vita. Semplicemente geniale. Mi legge meglio di me stesso. Non direi che a Theresa piaccia ogni parte del pacchetto. Sa che non ho un'aureola sopra la testa. In realtà, è questo che le piace di me. Sa anche che non sono la persona più cattiva del mondo…".