Karsdorp voleva essere difeso dalla Roma: aperta la procedura di arbitrato dopo la lite con Mourinho Karsdorp voleva che la Roma prendesse le sue parti dopo le frasi pronunciate da Mourinho dopo la partita col Sassuolo. Aperta la procedura di arbitrato tra il club e il calciatore.

A cura di Vito Lamorte

La Roma si prepara per il ritorno in campo in match ufficiali, in programma il 4 gennaio 2023 contro il Bologna, ma continua a tenere banco il caso Rick Karsdorp. Le frasi di José Mourinho dopo il match di campionato con il Sassuolo hanno creato una situazione davvero complicata in casa giallorossa e il calciatore olandese sembra sempre più lontano dalla società capitolina.

Dal ritiro in Algarve il caso sembrava essere parzialmente rientrato, con il giocatore impiegato nelle amichevoli e presente agli allenamenti in gruppo ma l'avvocato Salvatore Civale, che collabora con l'agente olandese del terzino, l'altro ieri ha lanciato accuse pesanti al club e a Mourinho confermando un futuro lontano dalla Capitale per il giocatore: "Come sappiamo non ci sono più gli estremi per una permanenza del ragazzo, con un valore del cartellino anche deprezzato. La storia è nata da un atteggiamento un po' sbagliato di Mourinho, definire traditore un giocatore è un qualcosa di pesante e la società non ha preso provvedimenti per rasserenare gli animi".

Il legale del calciatore ex Feyenoord ha lasciato intendere che con un passo indietro da parte del tecnico portoghese, magari su sollecitazione della società, le cose potevano prendere una piega diversa ma non è andata così. Anzi.

Il legale di Karsdorp ha proseguito il suo intervento sul modo in cui la società ha gestito la situazione: "Quando esternazioni di questo tipo arrivano da un personaggio del calibro e della fama di Mourinho si genera purtroppo un’atmosfera ostile intorno al giocatore. Il portoghese non ha mai fatto il nome di Karsdorp anche se poi Tiago Pinto lo ha confermato nei giorni successivi con alcune dichiarazioni. E comunque quando un calciatore si ritrova poi sotto casa 40-50 tifosi che lo spingono ad andare via poco importa se Mourinho ha indicato il nome del giocatore o meno, il punto è cosa ha fatto la società per tutelare il giocatore, questo è un punto che va chiarito. Il calciatore andava tutelato a mezzo stampa".

Intanto, come riporta il quotidiano Il Tempo, la società giallorossa non intende perdonare l’assenza di Karsdorp alla ripresa degli allenamenti ed è stata avviata dalla Roma la procedura di arbitrato prevista dal contratto collettivo dei calciatori. L’obiettivo è quello di multare il terzino olandese di un importo superiore a quello del 5% di una mensilità lorda, stabilito come limite massimo dalle norme per le multe ai tesserati, ma sarà il Collegio Arbitrale a decidere, con un "arbitro" nominato da ognuna delle due parti e un presidente indipendente che entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio dovrà emettere un lodo per risolvere la controversia.

Al nome di Rick Karsdorp sono state accostate diverse società, tra cui la Juventus, ma nelle ultime ore Tiago Pinto starebbe trattando col Fulham: l'intenzione è quella di non lasciar partire il giocatore in prestito ma con 5-6 milioni di euro la trattativa si potrebbe chiudere.