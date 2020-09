Adrien Rabiot salterà la sfida che la Juventus giocherà contro il Napoli il prossimo turno. L'espulsione al francese costa cara a Pirlo che non potrà averlo a disposizione in vista della grande sfida contro Gattuso. Un rosso arrivato per doppia ammonizione con l'ultimo causato da un fallo ingenuo che poteva evitare a centrocampo e il primo per fallo di mano che ha causato il rigore poi realizzato da Veretout. Nel complesso una serata totalmente da dimenticare per il francese che è stato più volte lento nel girare palla, prevedibile e facilmente attaccabile dalla mediana giallorossa.

Pirlo gli ha messo McKennie al suo fianco proprio per lasciarlo libero di agire senza doversi preoccupare di lasciare libero qualche spazio di troppo se avesse voluto tentare qualche sortita offensiva in verticale. Ma niente da fare, anche perché la Roma è stata capace di chiuderlo in una rete da cui l'ex Psg non è mai riuscito ad uscire finendo per innervosirsi e sfogare la sua frustrazione in un fallo inutile che ha costretto la squadra di Pirlo a chiudere praticamente l'intero secondo tempo con un uomo in meno.

Rabiot: serata da dimenticare, rosso e salterà il Napoli

Ha toccato 58 palloni in 62′ di gara perdendo 10 volte il possesso palla. Numeri assolutamente negativi per un giocatore che nella prossima gara salterà la sfida contro il Napoli. Ben 4 falli totali in partita di cui due risultati decisivi poi per l'espulsione finale che ha lasciato in 10 la sua Juventus. Pirlo dovrà riflettere molto sull'efficacia del giocatore in questo modulo di gioco in prospettiva futura.