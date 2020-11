La Juventus non va oltre l'1-1 contro la Lazio all'Olimpico e vede sfumare altri due punti pesanti in chiave Scudetto. Anche perché i bianconeri stavano letteralmente pregustando il successo, frutto del gol realizzato nel primo tempo da Cristiano Ronaldo. All'ultima azione dell'incontro, al 94′, il gol del solito Caicedo, ormai uno specialista negli ultimi minuti di gara.

La presenza di Cristiano Ronaldo in attacco dà tutto un altro peso alla Juventus, più autoritaria nelle iniziative e offensiva ed evidentemente più incisiva. Alla prima, vera occasione dell'incontro, al termine di una trama di grande qualità, il portoghese porta avanti la Juve spingendo in porta da un metro il cross teso di Cuadrado. Siamo al quarto d'ora, la Lazio è colpita a freddo ma non si disunisce. I biancocelesti si affidano alle intuizioni di Luis Alberto e Milinkovic-Savic nel tentativo di raddrizzare l'incontro, ma lì davanti si avverte l'assenza di Immobile, sostituito da un Muriqi generoso ma costantemente in ritardo nei momenti decisivi. Sul versante opposto, invece, Cristiano Ronaldo è sempre puntuale: prima sfiora il raddoppio con una conclusione dal limite, poi centra il palo dopo una bella combinazione con Kulusevski.

Nella ripresa il copione della Juventus diventa ancora più chiaro rispetto al primo tempo. Forti del vantaggio, i bianconeri aspettano la Lazio per poi dare sfogo alle ripartenze con Kulusevski, Cristiano Ronaldo e Morata. Ed in effetti le occasioni migliori capitano proprio ai bianconeri negli spazi larghi concessi dai padroni di casa. Agli attaccanti di Pirlo, però, manca la lucidità necessaria per trovare il gol dello 0-2. Così la Lazio resta in partita e trova maggior vigore nella ricerca del pareggio nell'ultimo quarto d'ora di partita, con Cristiano Ronaldo (acciaccato) e Kulusevski sostituiti da Dybale e McKennie, per una Juve ancora più prudente nel suo atteggiamento. La Vecchia Signora rischia poco o niente, fino alla ultimissime battute della gara. Quelle in cui Caicedo diventa letale: nell'ultima azione dell'incontro, l'attaccante sudamericano riceva palla e batte Szczesny girandosi da pochi passi. E la Juventus raccoglie un altro passo falso.