Juve, Real Madrid e Barcellona ripartono all’attacco: “Sviluppiamo la Superlega” La Juventus, il Barcellona e il Real Madrid hanno pubblicato sul tema Superlega un comunicato congiunto in cui hanno espresso tutta la loro soddisfazione per la decisione del Tribunale di Madrid di confermare all’UEFA l’obbligo di interrompere le azioni intraprese nei confronti dei club fondatori della Super League.

A cura di Vito Lamorte

"Il nostro obiettivo è di continuare a sviluppare il Progetto di Super League in modo costruttivo e collaborativo, contando sul contributo di tutti gli stakeholders del calcio: tifosi, calciatori, allenatori, club, leghe e federazioni nazionali e internazionali". Questa è una parte del comunicato congiunto che hanno diramato pochi minuti fa la Juventus, il Barcellona e il Real Madrid hanno pubblicato sul tema Superlega. I tre club hanno espresso la loro soddisfazione per la decisione del Tribunale di Madrid di confermare l’obbligo di cessare le azioni intraprese dall'UEFA nei loro confronti, in quanto società fondatrici della Super League.

Il tribunale spagnolo era già noto perché aveva chiesto di chiesto di annullare i provvedimenti presi nei confronti delle nove società che prima hanno aderito al progetto e poi si sono tirate indietro (il taglio del 5% degli introiti e la multa da 15 milioni versati al Fondo di Solidarietà, più l'obbligo di sciogliere la Superlega) e il giudice Manuel Ruiz de Lara aveva presentato una domanda pregiudiziale al Tribunale dell'Unione Europea per chiarire se vi sia una posizione dominante e un abuso da parte di UEFA e FIFA: la pronuncia dovrebbe arrivare tra ottobre e dicembre da parte del tribunale lussemburghese.

Questa la nota pubblicata poco fa dai tre club in contemporanea: