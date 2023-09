Julian Alvarez trascina il Manchester City ed esulta con la Dybala Mask: gli ha restituito un favore L’esultanza di Julian Alvarez dopo il gol non è passata inosservata: l’argentino ha festeggiato come Dybala e sui social ha spiegato il motivo della sua dedica.

A cura di Ada Cotugno

Nel momento più difficile per il Manchester City ad accendere la luce ci pensa Julian Alvarez. Il talento arrivato dall'argentina è stato tra i migliori in campo nell'esordio degli inglesi in Champions League contro la Stella Rossa. La doppietta ha salvato la prima dei Campioni d'Europa in carica con un gol all'inizio della ripresa, trascinando la squadra fuori da un primo tempo complesso e anche sfortunato.

Il suo primo gol è arrivato in collaborazione con Erling Haaland che quando non segna di trasforma in assistman per il suo compagno d'attacco. Un tandem perfetto che ha permesso al City di sbloccarsi e vincere la partita per 3-1. Il primo passo in Europa è stato compiuto e anche Julian Alvarez si è ripreso la scena con una splendida doppietta e un'altra prestazione da big che conferma il suo grande valore.

Ma la nota più curiosa della serata dell'argentino è stata l'esultanza avvenuta dopo il primo gol. L'ex River Plate ha abbracciato i suoi compagni, prima di girarsi verso la telecamera per fare un gesto che in Italia tutti conosciamo molto bene: Julian ha festeggiato come Dybala, rifacendo con la mano destra la sua famosa Mask.

La celebrazione non è passata inosservata e anche sui social la stellina del City ha confermato la dedica al suo compagno di nazionale. "In ritardo ma sicuro, amico mio", ha scritto per commentare la foto che lo ritraeva con la Dybala Mask: tre i due c'è grande sintonia, nata durante il trionfo dell'Argentina nel Mondiale in Qatar. I due giocatori sono diventati grandi amici e rafforzano il legame anche scambiandosi le esultanze.

Julian Alvarez ha restituito in qualche modo il favore alla Joya. Nel finale della scorsa stagione, dopo il gol segnato alla Sampdoria con la maglia della Roma, Dybala aveva esultato mimando il gesto di Spiderman tipico del suo collega argentino che in patria è stato da sempre chiamato la araña, il ragno. Da allora è passato un po' di tempo ma il giocatore del City non ha dimenticato di contraccambiare, sfruttando il palcoscenico della Champions League per mandare un messaggio al suo amico.