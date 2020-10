Joan Ángel Román ex calciatore delle giovanili del Manchester City e del Barcellona ha deciso a sorpresa di cambiare nome. Il classe 1993 spagnolo che attualmente gioca nella serie B polacca con il Miedz Legnica da qualche ora a questa parte è diventato Goku. Un modo di rendere omaggio al personaggio immaginario celebre protagonista del Manga Dragon Ball, popolare cartone animato. Sui social il calciatore ha spiegato anche i motivi di questa a dir poco curiosa scelta.

"Ora sono Goku". Così Joan Román calciatore che in passato ha vestito anche la maglia blaugrana, seppur solamente in Coppa di Catalogna e amichevoli, ha dato una svolta importante alla sua vita cambiando nome. A spiegare il perché della scelta ricaduta sul protagonista di Dragon Ball è stato il diretto interessato su Instagram: "Sono grato a Joan per tutto quello che ho vissuto. Il positivo e gli insegnamenti che mi ha lasciato, ma ora sono Goku. Ho scelto questo nome perché mi sento identificato con i valori che Per me rappresenta: perseveranza, empatia, crescere di fronte agli ostacoli, luce e positività". Ovviamente non sono mancate le reazioni dei tifosi, compresi i commenti ironici. Joan Goku ha chiesto rispetto: "Chiedo solo rispetto, come mi stanno già dimostrando tante persone. Sempre in movimento, sempre avanti. Tanto affetto a tutti".

E Joan Román è già diventato Goku per la sua squadra, il Miedz Legnica. In Polonia il duttile attaccante dunque ha iniziato una nuova vita, con la speranza che il nome scelto gli porti fortuna. In stagione ha segnato 3 gol e messo a referto altrettanti assist in 6 partite, e chissà che il celebre personaggio manga non possa essere il preludio anche in campo. Finora Joan Román non è riuscito a confermare le aspettative riposte nei suoi confronti a livello giovanile. Cresciuto nelle Giovanili di Espanyol e Manchester City, a 16 anni è tornato in patria per vestire la casacca del Barcellona B. Tante le presenze nella seconda squadra dei catalani, con pochi gettoni nella prima compagine, in Coppa di Catalogna e amichevoli pre-season. Nel 2015 è iniziato un lungo girovagare tra Portogallo, Cipro e Polonia, con le maglie di Braga, Nacional, Slask Wroclaw, AEL Limassol e Miedz Legnica. Con quest’ultima squadra è iniziata però una nuova vita professionale per Goku.