Irruzione in casa a fucili spianati: “Cacciate l’oro!”, la famiglia di Bale è sotto shock Il raid compiuto nell’abitazione della zia della moglie del calciatore è stato brutale. “Gareth ed Emma sono rimasti molto turbati”, ha raccontato una fonte vicina alla famiglia.

Gareth Bale e sua moglie Emma scioccati per la rapina subita dalla zia Emma.

"Vogliamo l'oro! Dateci l'oro!". Sembra una scena da crime movie invece è tutto reale e la famiglia di Gareth Bale ne è rimasta sconvolta. La frase urlata dai rapinatori, che hanno fatto irruzione nell'abitazione della zia di Emma (moglie del calciatore gallese), ha scandito quei momenti di terrore.

I malviventi erano in quattro, avevano il volto mascherato e i fucili spianati, intimavano alla donna di non fare storie: nessuno si sarebbe fatto male a patto di essere "collaborativi" e consegnare loro gli oggetti preziosi, denaro, effetti personali, qualunque cosa potesse garantire loro un buon bottino da rastrellare.

L'episodio è avvenuto a fine novembre scorso ed è divenuto di dominio pubblico solo nelle ultime ore, svelando i dettagli più raccapriccianti della vicenda. In quei giorni Bale era impegnato con il Galles in Coppa del Mondo e ha temuto per l'incolumità dei suoi cari. Non fu l'unico, considerato quanto accaduto a Raheem Sterling che, informato di quanto accaduto alla moglie (per il raid in casa di una banda di ladri), aveva addirittura lasciato il Qatar per essere accanto alla famiglia salvo farvi ritorno una volta averli messi al sicuro.

"Gareth ed Emma sono scioccati e davvero preoccupati che un'arma sia stata usata per fare minacce", è stata la testimonianza raccolta da una fonte molto vicina alla famiglia del giocatore e della consorte.

Ai quattro rapinatori che si sono introdotti con la forza nella casa della zia di Emma le cose, però, sono andate male: quel blitz si rivelò un buco nell'acqua, trovarono nulla di grande valore e fuggirono. La donna denunciò l'episodio e l'edificio venne tenuto sotto controllo dagli agenti. Le indagini scattarono subito e hanno portato di recente all'arresto di uno dei componenti della banda. La polizia continua a dare la caccia agli protagonisti del raid.

Non si ritira: Bale vuol portare il Galles a Euro 2024.

L'esperienza in Qatar del Galles di Bale è stata deludente: alla gioia per la qualificazione ha fatto da contraltare una partecipazione di basso profilo a giudicare dai risultati (un pareggio con gli Stati Uniti su rigore, sconfitte contro Iran e Inghilterra nel girone). Le voci su un possibile ritiro dell'ex di Tottenham e Real Madrid, oggi a Los Angeles in Mls, sono state smentite dallo stesso calciatore che sembra avere ancora una missione da compiere: portare la nazionale dei Dragoni a Euro 2024.