Inter-Milan a rischio problemi su DAZN a causa di TIM down: comunicazione importante agli abbonati Molti tifosi e appassionati di calcio hanno avuto problemi nella visione di Spezia-Napoli e ora c’è preoccupazione in vista di Inter-Milan: registrati diversi disservizi Tim in tutta Italia.

A cura di Vito Lamorte

Ancora disagi per i tifosi e gli appassionati di calcio. Nel corso del lunch match tra Spezia Napoli sono stati riscontrati dei problemi con DAZN ma si tratta di situazioni riscontrate soprattutto dai clienti TIM. La partita del Picco di La Spezia non è stata visibile per chi è abbonato alla rete nazionale, perché in questo caso la piattaforma non ha colpe.

I disservizi, infatti, sarebbero stati messi in evidenza sull’intera rete nazionale e, come ribadito già in precedenza, solo chi usufruisce di una linea Tim in casa starebbe riscontrando problemi direte con DAZN e altri dispositivi.

Questa la nota pubblicata dalla piattaforma per chiarire la situazione: "Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli".

Tra poche ore si giocherà il derby di Milano e c'è grande tensione tra i tifosi di Inter e Milan a causa di questa situazione. Lo stesso discorso vale anche per Fiorentina-Bologna, che si gioca alle ore 18:00.

Lo stesso disservizio si è verificato anche per l'unica gara delle ore 15:00 di questa 21a giornata del campionato di Serie A 2022-2023 che vede di fronte Torino e Udinese, giocata allo stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese e che ha visto i granata vincere per 1-0 grazie alla rete di Karamoh.

Su Twitter è entrato in TT #timdown proprio a causa delle centinaia di migliaia di segnalazioni sull'assenza di connessione a Internet e che chiedono come poter risolvere il problema. Intanto la Polizia Postale ha rassicurato tutti escludendo attacchi hacker: si tratta solo di un problema tecnico della TIM.

Nelle prossime ore capiremo se ci saranno altri disservizi oppure se la situazione rientrerà e tutti gli appassionati potranno godersi senza problemi le gare di campionato in programma.