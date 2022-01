“Inter mafiosa, Barella buffone, Doveri pagato”: Cirilli fuori controllo durante la Supercoppa Battute da Bar Sport, sfotto’, frizzi e lazzi, motteggi: il comico Gabriele Cirilli recita la parte del tifoso appassionato e lo fa condividendo tweet a menadito, sfruttando l’onda social a corredo della partita di San Siro.

I curiosi tweet di Gabriele Cirilli tifoso juventino a corredo della finale di Supercoppa contro l’Inter

Un copione perfetto ma recitato su Twitter. Il comico Gabriele Cirilli dà il meglio di sé pubblicando, a mo' di tifoso della Juventus che segue con grande passione la finale di Supercoppa italiana, una serie di messaggi che prendono di mira l'Inter. Battute da Bar Sport, sfotto', frizzi e lazzi, motteggi che il personaggio televisivo recita a menadito sfruttando l'onda social a corredo della partita di San Siro. Il derby d'Italia ha sempre riservato un fascino particolare e da Calciopoli in poi, da quel 2006 che ebbe la forza di un terremoto e spedì la Juve in B, la sfida ha assunto contorni ancora più marcati.

E marcati sono anche i toni con cui Cirilli sottolinea alcuni passaggi chiave del big match a cominciare dalla voce narrante che racconta la gara in TV su Canale 5: "I telecronisti sarebbero da radiare … Basta interisti a fare la telecronaca". Messaggio che dà il "la" alla trama sviluppata a braccio, certe cose gli sgorgano dal cuore, dal profondo dell'animo perché il tifo per una squadra (che sia recitato oppure reale) è sempre qualcosa di viscerale.

I messaggi di Gabriele Cirilli condivisi su Twitter nel corso della finale di Supercoppa Italiana

Ricordate Pippo Franco nei panni del doppio sostenitore di Roma (per tradizione familiare) e per amore (è il fidanzato della figlia del capo biancoceleste)? Ecco lo spettacolo che Cirilli manda in scena dà l'idea di un corto nel quale "la Juve è maltrattata dagli arbitri perché l'Inter è una squadra mafiosa". E quando vede il modo in cui Dzeko e Barella cadono nei contatti schiuma rabbia e trasecola. Il rigore non c'era perché "Barella buffone" protesta troppo, in maniera plateale per il contrasto con Chiellini capitano di ventura, e perché Dzeko "dà il pestone e da rigore non ci sto" urla per un sussulto di rabbia.

Come ha fatto Doveri (l'arbitro) a cadere nel tranello, nella provocazione? Cirilli non pronuncia la parola simulazione ma ci va vicino quando in un altro tweet sgancia l'ennesima bomba del tifoso da tubo catodico: "Di Barella che si tuffa ci ridono anche all'estero e questo ha psicologicamente ucciso l'arbitro che non vedeva l'ora di dare rigore". Finito? No. C'è il tocco finale ed è riservato all'ex tecnico migrato dalla Capitale, sponda laziale, verso la Milano nerazzurra: "L'Inter è talmente antipatica che solo uno come Inzaghi poteva prendere".

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Qualche tempo fa la foga eccessiva di Cirilli a proposito dei "telecronisti di Sky interisti" provocò la risposta piccata di Caressa: "Ci sono comici che non fanno ridere più da 20 anni che pur di avere un po' di follower si mettono a scrivere di calcio e fanno i populisti per qualche like". Sipario.