In attesa del Milan, Kessiè si prende la Nazionale: gol vittoria con la Costa d’Avorio Il centrocampista del Milan si è sbloccato, trovando il suo primo gol stagionale con la Costa d’Avorio. Sua la rete decisiva per il successo contro il Malawi nella partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Kessiè ha calciato il rigore del definitivo 2-1. Adesso lo attende il Milan, dove ha fin qui deluso e fatto parlare più per un rinnovo che non arriva.

A cura di Alessio Pediglieri

Franck Kessiè ha segnato il suo primo gol stagionale e l'ha fatto in un momento decisivo, nella partita valida per le qualificazioni mondiali in Qatar 2022, con la nazionale della Costa d'Avorio contro il Malawi. Per la gara n.4 del Gruppo D, Zona Africa, il centrocampista del Milan è risultato decisivo con la rete del 2-1 definitivo che ha permesso alla propria nazionale di rimanere in vetta alla classifica parziale.

Una notizia importante, sul campo Kessiè è tornato al gol e ad essere decisivo. I tifosi rossoneri lo aspettano a Milanello per riaverlo al 100% della forma e della concentrazione, come era risultato l'anno passato quando, anche grazie al suo contributo, il Milan si è riappropriato di un posto in Champions League dopo sette lunghi anni di assenza. In questo inizio di stagione le cose sono andate diversamente, ma è il momento della possibile svolta.

Lo squillo è arrivato in nazionale. La Costa D’Avorio è riuscita a battere il Malawi 2-1 nel match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar allo Stade de l’Amitiè, a Cotonou, davanti al proprio pubblico. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo solo due minuti grazie alla rete di Nicolas Pepe, poi il Malawi ha risposto con Khuda Muyaba per l’1-1 ma nella ripresa è arrivato il gol vittoria di Franck Kessie al 67′. Il centrocampista del Milan ha trasformato il rigore per il definito 2-1 che è valso il successo e la conferma del primo posto in classifica.

Contro il Malawi è arrivata la prima rete stagione di Kessiè che al Milan non sta vivendo un momento positivo. Fino ad oggi tra campionato e coppe, in rossonero ha disputato 7 partite senza mai trovare la porta avversaria o fornire un assist vincente ai compagni. Un avvio sottotono che è figlio anche delle frizioni con il club per ciò che riguarda il rinnovo: in scadenza di contratto, il centrocampista non ha ancora definito una soluzione per restare e le voci di mercato lo danno oramai lontano, con il Barcellona che avrebbe già posto i primi paletti per un pre accordo di gennaio.