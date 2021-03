Nel match valido per le qualificazioni ai prossimi campionati Mondiali di Qatar 2022 contro l'Irlanda del Nord, Ciro Immobile torna a segnare con la maglia dell'Italia dopo 492 giorni di digiuno. L'ultima marcatura in azzurro del bomber biancoceleste prima del gol siglato nel match di questa sera risaliva infatti al 18 novembre 2019 quando in Italia-Armenia terminata con il risultato di 9-1 siglò una doppietta.

Dopo quasi un anno e mezzo dunque Ciro Immobile mette fine al suo digiuno di gol in Nazionale e lo fa al termine di un'azione che ha visto protagonista il trio che ha fatto grande il Pescara di Zeman che nel campionato di Serie B 2011/2012 strabiliò tutti. A ricamare il pallone servito poi all'attaccante campano che ha fulminato il portiere nordirlandese sono stati infatti gli allora compagni di squadra nella formazione abruzzese Marco Verratti, oggi colonna portante del Paris Saint-Germain, e Lorenzo Insigne, oggi capitano del Napoli.

L'attaccante della Lazio ha dovuto dunque ritrovare l'antico feeling con gli ex compagni al Pescara per tornare al gol in Nazionale dopo un periodo di digiuno lunghissimo per uno come lui, vincitore della Scarpa d'Oro nella passata stagione, abituato a trovare la via della rete con grande continuità almeno per quanto riguarda le gare con i club. Con l'Italia infatti il suo curriculum non sembra essere allo stesso livello in termini realizzativi dato che con quella realizzata stasera sono 11 le reti siglate in 42 apparizioni con la Nazionale, appena 4 nelle 11 gare disputate sotto la gestione del commissario tecnico Roberto Mancini.