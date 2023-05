Il triste ritorno di McKennie alla Juventus: via da Leeds in treno sommerso da insulti Si conclude nel peggiore dei modi l’avventura di McKennie al Leeds, con i tifosi che lo hanno apostrofato in malo modo. La Juve ora dovrà decidere il suo futuro.

A cura di Marco Beltrami

Weston McKennie torna alla Juve. L'esperienza del centrocampista americano al Leeds si è rivelata fallimentare e la retrocessione della formazione inglese ha complicato i piani dei bianconeri che non potranno dunque incassare i circa 35 milioni previsti per il riscatto del suo cartellino. Le cose non sono andate come da copione per il 24enne che oltremanica è finito nell'occhio del ciclone.

L'ex Schalke era stato ceduto in Inghilterra a gennaio, quando la Juventus si è ritrovata a sfoltire la rosa in mediana. Prestito con diritto di riscatto per McKennie, considerato dunque come sacrificabile per incassare un discreto tesoretto. L'entusiasmo iniziale però è sfumato quasi subito, a causa di una forma fisica non eccellente che ha portato lo staff tecnico del Leeds a metterlo in stand-by. Nonostante i suoi sforzi però l'americano non è riuscito a lasciare il segno con i tre allenatori che si sono alternati sulla panchina della formazione inglese.

Né il connazionale Jesse Marsch, né Javi Gracia e né Sam Allardyce hanno insistito più di tanto su di lui. 20 presenze in totale, con un assist all'attivo e contributo non esaltante per una formazione mestamente retrocessa. Proprio in occasione dell'ultima partita interna contro il Tottenham, che i whites hanno perso 4-1, McKennie rimasto in campo per circa 60′ ha dovuto fare i conti anche con gli insulti dei suoi tifosi che lo hanno apostrofato in malo modo facendo riferimento proprio alla sua forma: "Ciccione bastardo".

Nella tarda serata di domenica, il calciatore è stato visto su un treno in partenza con un'espressione visibilmente contrariata dalla stazione di Kings Cross a Londra. Linguaggio del corpo a tradire la delusione per Wes che ora non conosce il suo destino. La sua prossima destinazione sarà nuovamente l'Italia, con la Juventus che difficilmente lo tratterrà alla sua corte, puntando ad una nuova cessione per monetizzare. Nel frattempo c'è stato chi ha preso le sue difese, ovvero papà John su Twitter.

McKennie senior ha scritto: "‘Tutto il meglio per LUFC! Per coloro che hanno sostenuto Weston in un ambiente ostile. Avete il mio rispetto! Per coloro che non si ricordano che è uno sport di squadra, che vivano per combattere un altro giorno". Sorprendente però il video scelto dal signor McKennie per accompagnare queste parole, quello del gorilla Harambe nel settimo anniversario della sua morte.

E ora la palla passa alla Juventus che dovrà decidere cosa fare di McKennie che ha un contratto fino al 2025. Difficile pensare ad una sua permanenza a Torino, alla corte di Allegri o dell'eventuale suo sostituto. Altrettanto difficile cedere il giocatore a titolo definitivo, con i bianconeri che potrebbero ritrovarsi ad optare per un altro prestito.