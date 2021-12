Il giocatore che rifiuta di andare in Coppa d’Africa: tiene troppo alla sua squadra La Coppa d’Africa è alle porte ma non tutti vogliono prendere parte al torneo. Ez Abde, dopo la convocazione per il Marocco, sta trattando con la federazione per restare a Barcellona.

La Coppa d'Africa è alle porta e tra mille polemiche il torneo, che si terrà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, prenderà il via nonostante i pericoli del Covid e della variante Omicron. Una manifestazione importante che però non tutti vogliono giocare. In Spagna infatti è scoppiato un autentico caso al Barcellona per via del braccio di ferro tra il club catalano e la federazione del Marocco. Ez Abde, giovane attaccante classe 2001 della squadra blaugrana, avrebbe espresso la volontà di non voler prendere parte alla Coppa d'Africa per potersi giocare le sue chance da titolare nel Barcellona. Abde solo lo scorso 30 ottobre aveva infatti esordito contro l'Alaves.

Xavi crede molte nelle sue potenzialità e infatti attualmente ha collezionato ben 8 apparizioni in maglia catalana segnando anche un gol in Liga contro l'Osasuna lo scorso 12 dicembre. Da due mesi infatti è entrato in piante stabile negli automatismi tattici della prima squadra del Barcellona dopo aver fatto parte per diverso tempo del Barça B. Dopo l'addio al calcio di Aguero e le contemporanee assenze in attacco dei vari Ansu Fati , Memphis e Braithwaite, ma soprattutto dell'imminente arrivo di Ferran Torres, Abde non vorrebbe perdere terreno nei confronti di giocatori con i quali si dovrà contendere un posto da titolare nell'undici di partenza.

Il Ct del Marocco insiste: "Non possono impedirglielo"

Secondo quanto scrive in Spagna, Mundo Deportivo, il calciatore, che è molto grato sia alla federazione del suo paese che al suo allenatore, Vahid Halihodzic, è comunque in trattativa per uscire dall'elenco dei convocati. Il Barcellona lo sta aiutando affinché possa riuscire a trattenerlo ma il braccio di ferro è appena iniziato. Abde vuole dimostrare di poter essere un giocatore importante per Xavi soprattutto adesso che il Barcellona dovrà giocarsi il suo primo primo titolo con la Supercoppa di Spagna a Riyadh, con la semifinale contro il Real Madrid. Il giovane esterno sa che se andrà in Coppa d'Africa, dove non gli è garantito nemmeno un posto da titolare in Marocco, al suo ritorno avrà ancora più difficoltà a giocare per il Barça, quindi vuole affrettare le operazioni per non andare in Camerun.

Dal Marocco però, il suo allenatore, Vahid Halihodzic, ha chiarito che il Barça non può impedirgli di non prendere parte alla Coppa d'Africa con il Marocco. "È molto orgoglioso di giocare per la squadra marocchina – ha detto il commissario tecnico del Marocco – Parleremo con i responsabili della sua squadra, il presidente e il direttore sportivo, perché non possono vietargli di venire perché è idoneo". Halihodzic vuole Abde a tutti i costi e ha così evidenziato anc ora la questione: "Gioca ed è quasi titolare. L'ho chiamato perché gioca in una squadra come il Barcellona. Ho parlato con lui due volte ed è impaziente di giocare con noi", ha insistito l'allenatore. La palla ora passa al giocatore ma soprattutto all'allenatore che in caso di impossibilità da parte del Barcellona a non lasciarlo partire, dovrà tranquillizzarlo circa il suo ruolo in squadra.