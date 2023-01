Il destino beffardo di Gagliardini: ha detto all’Inter che andrà via ma a Cremona chiude da capitano Dopo le dichiarazioni sull’addio e le voci di mercato delle scorse ore, Roberto Gagliardini con la Cremonese si è tolto lo soddisfazione di indossare per una manciata di minuti il capitano nerazzurro.

A cura di Vito Lamorte

Roberto Gagliardini è in uscita dall'Inter e le sue parole di qualche giorno fa sembrano una pietra tombale sul rapporto tra il centrocampista e il club nerazzurro. L'ex calciatore dell'Atalanta ai microfoni di Sky nel post-partita contro il Verona ha aperto le porte al mercato e si è espresso in maniera chiara: "Non è facile giocare poco, ma provo a fare il massimo. Era da tanto che non giocavo due gare di fila e sono felice di aver contribuito alla vittoria. Non ho più intenzione di avere questo minutaggio. Mi sento di poter dare ancora tanto, ho tanta voglia di dimostrare e quindi a giugno prenderò le mie decisioni".

La situazione è nota a tutti ed è stata resa ancora più evidente dalle dichiarazioni rilasciate poche settimane fa. Sul calciatore ci sarebbe il Nottingham Forrest ma non è ancora chiaro se la sua partenza potrebbe arrivare negli ultimi giorni di gennaio o la prossima estate.

Il destino, però, è beffardo: dopo le dichiarazioni sull'addio e le voci di mercato delle scorse ore, ecco che Roberto Gagliardini a Cremona si è tolto lo soddisfazione di indossare per una manciata di minuti il capitano nerazzurro. Il centrocampista è stato scelto nell'undici titolare contro la Cremonese e come vice dietro al capitano Lautaro Martinez.

Al momento dell'uscita dell'attaccante argentino, circa un quarto d'ora prima del fischio finale della partita dello stadio Zini, Gagliardini ha preso la fascia dalle mani dell'attaccante argentino e l'ha indossata fino al triplice fischio finale.

La storia di Gagliardini con l'Inter è iniziata a gennaio del 2017 con prestazioni e gol da incorniciare nonostante l'annata nerazzurra non fosse delle migliori. Con il passare degli anni il minutaggio del centrocampista è sempre diminuito e il calciatore classe 1994: quest'anno le presenze complessive sono 15 con 620 minuti giocati.