Il debutto di Ronaldo in Arabia Saudita è stato il giorno prima: ma era il figlio, altra doppietta Cristiano Ronaldo Junior, figlio del campione portoghese, ha preceduto di qualche ora il debutto del padre in terra araba: anche il primogenito di CR7 ha messo a segno una doppietta, buon sangue non mente.

A cura di Paolo Fiorenza

Ieri Cristiano Ronaldo ha fatto la sua prima apparizione in campo da quando si è trasferito in Arabia Saudita: il quasi 38enne portoghese ha giocato con la maglia di una selezione mista dell'Al-Nassr e dell'Al-Hilal nel match amichevole che si è disputato a Riad contro il PSG di Messi, Neymar e Mbappé. È stata un'ultima rimpatriata col calcio di alto livello cui il cinque volte Pallone d'Oro era abituato fino a ieri: da adesso in poi la sua dimensione sarà quella ben più bassa della Saudi Pro League, un ‘prepensionamento' peraltro pagato a peso d'oro, visto che CR7 si metterà in tasca circa 400 milioni fino al 2025.

Ronaldo si è presentato al meglio ai suoi nuovi tifosi, mettendo a segno due gol nella scoppiettante gara persa 5-4 contro il PSG. L'indice di gradimento del portoghese presso il pubblico saudita è già altissimo, come dimostra il ‘Siuuu' urlato dall'intero stadio dopo ognuna delle due reti realizzate dall'ex attaccante del Manchester United, ma anche una scena avvenuta quando CR7 già era uscito dal campo dopo essere stato sostituito nel secondo tempo.

Cristiano era seduto in panchina ed appariva di tanto in tanto sul grande schermo del King Fahd Stadium, inquadrato dalle telecamere: bastava quello per suscitare il boato della folla. Quando durante i minuti di recupero l'episodio si è ripetuto e Ronaldo si è accorto di cosa stava succedendo, il portoghese ha voluto ricambiare cotanto affetto mandando un bacio agli spettatori presenti.

Non è stato peraltro questo il debutto in terra saudita di un Cristiano Ronaldo. Già, perché il giorno prima dell'amichevole, il figlio maggiore di CR7 – che si chiama come lui – aveva a sua volta esordito con la sua nuova maglia e realizzato anche lui una doppietta. Con l'addio del padre allo United, anche Cristiano Ronaldo Junior ha abbandonato le giovanili del club mancuniano per trasferirsi nella Mahd Academy di Riad e mercoledì è arrivato il giorno di mostrare a tutti che ha lo stesso DNA di famiglia, ovvero quello del bomber implacabile.

Ronaldo col figlio il giorno della presentazione all’Al–Nassr

Il 12enne ha messo a segno due reti, la prima con un potente sinistro, la seconda su calcio di rigore. Del resto Ronaldo Jr ha giocato nelle giovanili di tutti i club dove ha militato suo padre: Real Madrid, Manchester United e Juventus, mostrando lampi di un talento che potrebbe schiudergli una carriera sulle orme del padre.