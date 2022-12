Il caso Greco è chiuso, selfie e stop alle polemiche con il telecronista: “Tutti possono sbagliare” Il calciatore del Vicenza Freddi Greco ha incontrato il telecronista Stefano Carta e ha cancellato le polemiche nate dopo un errore del telecronista che aveva sbagliato il nome del giovane giocatore. Il video di quell’errore era diventato virale. Ora lo stesso calciatore chiude le polemiche.

A cura di Alessio Morra

Nelle ultime ore aveva ottenuto risonanza nazionale un errore, una gaffe, molto pesante, commessa dal telecronista Stefano Carta che nel corso della partita di Serie C tra Trento e Vicenza aveva detto: "Negro con il numero 15 sul pallone. Attenzione…a Negro". Il problema per Carta è che quel calciatore non si chiamava Negro ma Greco e quell'errore è stato visto come un insulto razzista, che ha portato poi alla sospensione del giornalista e pure a un'interpellanza parlamentare. Il caso si è chiuso nella tarda serata di sabato quando proprio Negro ha postato su Instagram una foto con Carta, e fa capire di averlo perdonato per quell'errore.

Jean Freddi Pascal Greco è un calciatore del Vicenza, è un giovane, milita in Serie C e ha avuto su di sé le luci di ribalta, ottenute suo malgrado. Perché al 12′ del match con il Trento il telecronista di Eleven Sports, Carta, ha commesso un errore non da poco: "Negro con il numero 15 sul pallone". Peccato che il cognome di questo calciatore sia Greco, che è un giocatore italiano, nato in Madagascar nel 2001, ma cresciuto a Roma, in Italia è arrivato quando aveva tre anni.

Eleven Sports, piattaforma che trasmette le partite di Serie C ormai da tempo, ha sospeso il giornalista parlando di grave leggerezza ma ha negato ogni intento razzista. Quello è stato solo un imperdonabile lapsus. Mentre il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro dello Sport Abodi e a quello dello Sviluppo Economico Urso.

Carta si è scusato in ogni modo, ha garantito sulla sua buona fede: "È stato un lapsus. E ciò che mi dispiace particolarmente è che, coloro che non mi conoscono, possano associare questo mio errore al colore della pelle. Ma ci tengo a precisare che non è assolutamente così. Essere sia telecronista di eventi sportivi mi porta a conoscere tantissimi giocatori, anche di categorie differenti".

Carta ha incontrato Greco, che ha postato una foto del loro incontro e a corredo ha scritto: "Oggi ho conosciuto Stefano Carta e ci siamo abbracciati. Può capitare a tutti di sbagliare: succede a me in campo, può succedere fuori dal campo, confondendo un nome. Visto il risultato finale della gara, speriamo di vederti commentare presto un’altra nostra partita. Ora testa a domani, per continuare sulla strada che abbiamo intrapreso". Tutto spazzato via, polemiche comprese.