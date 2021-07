Miralem Pjanic può tornare in Serie A. Al di là dei facili rumors di un mercato che si alimentano di una sessione estiva tra le più povere e difficili di sempre, il centrocampista bosniaco avrebbe concluso la sua parentesi a Barcellona, dove non è mai sbocciato l'amore tra il club catalano e il giocatore. Pagato alla Juventus 60 milioni e ora in disuso nel progetto di Koeman. Da qui il tentativo estremo degli spagnoli di non dilapidare un investimento importante che gode di un buon mercato e ha ancora un valore.

Per il Barça la strategia è chiara ed è delineata da una situazione economica manifesta. Il club sta lavorando da settimane per liberare i giocatori che il tecnico olandese non desidera che facciano più parte del suo progetto. Nomi importanti come Todibo , che è stato trasferito a Nizza, Konrad de la Fuente all'Olympique de Marseille ed è in procinto di chiudere un accordo con Leeds per Junior Firpo.

Queste operazioni sono la punta dell'iceberg di una rivoluzione necessaria ed obbligata che coinvolge anche altri nomi ‘pesanti' come Samuel Umtiti e Miralem Pjanic messi ufficialmente sul mercato. Sul bosniaco poi, l'investimento è risultato un boomerang; ha firmato la scorsa estate per quattro anni in cambio di 60 milioni più altri cinque milioni variabili, in un'operazione che era collegata alla cessione di Arthur alla Juventus per 72 milioni.

Al momento, sono stati ammortizzati solamente 15 milioni del suo costo, lasciandone 45 in attesa di ammortamento, che andrebbero a perdite contabili in caso di addio in questa sessione estiva. Il giocatore, da par suo, è pronto anche a vestire un'altra maglia se il club troverà l'accordo economico con l'eventuale nuovo acquirente. Finora in Italia si sono fatte avanti Juventus e Inter che si sono interessate a lui, mentre dalla Francia era rimbalzata una voce che lo accostava al PSG.