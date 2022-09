Higuain show nella partita infinita, poi il favore alla giornalista: “Grazie per aver fatto finta” Serata di grazia per Higuain autore di una splendida doppietta nel match vinto dall’Inter Miami su Columbus, e durato più del dovuto a causa di un temporale. Poi il siparietto con un volto noto.

A cura di Marco Beltrami

Sono pochi i calciatori che a fine carriera tra i propri record potranno annoverare anche quello di aver segnato due gol in una partita di fatto durata due giorni. Gonzalo Higuain infatti ha messo a segno una doppietta nel match disputato tra il suo Inter Miami, e il Colombus Crews che è iniziato nella serata di martedì, per finire poi dopo la mezzanotte, e quindi mercoledì, a causa di un lunghissimo stop dovuto al maltempo.

Gli anni passano per il Pipita, ma il fiuto per la rete resta sempre eccezionale. La formazione di Miami si aggrappa a lui per cercare di strappare un posto ai playoff della Major League Soccer. L'ex di Real, Napoli e Juventus ha sbloccato il risultato al 25′ nell'attesissimo scontro diretto, anche se gli ospiti poi sono nel finale di frazione sono riusciti a trovare il pari con Hernandez. Dopo circa due ore e mezza di stop, quando la partita è ripresa ci ha pensato ancora l'argentino a regalare tre punti fondamentali alla sua squadra: girata di sinistro di prima intenzione, e portiere battuto sul suo palo.

Grazie a questi due gol che permettono a Higuain di toccare quota 12 reti in campionato, l’Inter Miami ha raggiunto i 39 punti in classifica portandosi a meno due proprio dai Colombus Crew attualmente al settimo posto, l’ultimo disponibile per qualificarsi agli spareggi della eastern conference della Major League Soccer. Si ferma dunque la cavalcata di Columbus che ha perso per la prima volta in trasferta dopo aver collezionato tre vittorie e cinque pareggi.

Serata di grazia e celebrazioni per Higuain, premiato come miglior calciatore dell'incontro. Dopo il fischio finale, il Pipita è stato intervistato anche da un volto noto del calcio internazionale, ovvero l'ex calciatrice e medaglia olimpica canadese Kaylyn Kyle, attuale bordocampista. Non è stato facile per lei l'intervista in spagnolo, e infatti si è aiutata anche con il cellulare per la traduzione in diretta TV.

Il risultato non è stato eccezionale, con la Kyle che ha fatto un po' di confusione. Higuain comunque non ha fatto una piega, rispondendo genericamente e parlando della prestazione e dell'importanza della vittoria. Nel post partita, la giornalista ha postato il video del siparietto, ringraziando il suo interlocutore: "La mia prima intervista in diretta in spagnolo. Grazie Gonzalo per aver fatto finta di capire cosa stessi dicendo".