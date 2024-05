video suggerito

Henry racconta a Del Piero come si è ridotto per il Como davanti alla TV: "Sudavo, non stavo bene"

A cura di Fabrizio Rinelli

Era il 29 agosto del 2022 quando Thierry Henry fu ufficializzato come nuovo azionista del Como allenato dall'ex compagno di squadra Cesc Fabregas. Dopo la salvezza senza passare dai playout ottenuta nella passata stagione, oggi il club lombardo è a un passo dalla Serie A. Una giornata, quella di ieri, trascorsa con grande trepidazione da parte di Henry che in diretta dagli studi della CBS Sport in compagnia di Micah Richards e Alessandro Del Piero ha spiegato le emozioni e le vibrazioni per l'esaltante finale di partita visto contro il Cittadella.

Sotto di un gol per la rete di Pittarello, il Como ha poi reagito con il momentaneo pareggio di Simone Verdi – entrato al posto di Cutrone – e poi in pieno recupero ha trovato addirittura il gol del sorpasso e del definitivo 2-1 firmato Goldaniga sugli sviluppi di un calcio d'angolo. "Se succede dovrai giocare contro squadre come Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio, Inter e Fiorentina" ricorda Del Piero ad Henry prima di fargli una domanda specifica proprio su come abbia vissuto gli ultimi minuti di Como-Cittadella finita 2-1 e che avvicina i lombardi alla Serie A.

"Ho sudato, lasciami stare, guardo le partite come tifoso, guardo le partite come giocatore… Ora, per la prima volta nella mia vita, guardo le partite come azionista" ha risposto Henry facendo capire tutta la propria insofferenza per quei minuti finali. Emozioni differenti, quelle vissute dall'ex attaccante francese che ha ammesso di aver sudato durante i minuti finali della sfida. "Scherzi a parte, prima eravamo in riunione – ha raccontato Henry – e quando sono arrivato il Como era sotto 1-0 contro il Cittadella. Quindi voi stavate parlando con me ma io non rispondevo".

Minuti concitati in cui l'opinionista della CBS si era totalmente isolato: "Quando ho visto il gol di Verdi mi sono sentito un po' meglio e poi ovviamente alla rete di Goldaniga ancora di più". Ma non è di certo finita qui dato che il Como ha avvicinato la Serie A diretta anche grazie alla sconfitta del Venezia a Catanzaro. Partita, anche questa, che Henry ha seguito: "Era stato sospesa e poi il Catanzaro l'ha vinta al 96′ – spiega -. Avevamo bisogno che il Venezia perdesse a Catanzaro e che noi vincessimo". Il 3-2 dei calabresi sui lagunari ha fatto esultare Henry.