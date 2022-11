Haaland sta uccidendo il turismo in una regione della Svezia: tutta colpa di un errore di ortografia Erling Haaland è finito al centro di una vicenda surreale, la denuncia in un messaggio accorato: “Se non si fa nulla, temiamo che la nostra regione diventi un’Atlantide dimenticata”.

A cura di Paolo Fiorenza

Erling Haaland ha dovuto momentaneamente interrompere la sua fantascientifica marcia verso record di reti mostruosi, costretto ai box da un problema al piede che gli ha fatto saltare le ultime due partite del Manchester City contro il Leicester in Premier League e il Siviglia in Champions. Poco male per la squadra di Guardiola, che ha vinto entrambe le gare, mentre il bomber norvegese sta mordendo il freno in attesa di rientrare e rimpolpare il dato stagionale che dice 22 gol (e 3 assist) in 16 match giocati.

Nelle ultime ore peraltro il nome di Haaland è finito in tutt'altra storia che c'entra poco col pallone. Il 22enne attaccante si è ritrovato infatti inconsapevolmente coinvolto nei problemi turistici di una regione della Svezia. La sua colpa sarebbe semplicemente quella di… chiamarsi Haaland. A causa infatti dei numerosi errori di ortografia con cui il cognome del giocatore del City viene scritto da chi cerca informazioni su di lui, la contea svedese di Halland rischia di vedersi negata la sua esistenza su internet.

La contea di Halland in Svezia, ’cancellata’ dal bomber norvegese

Chi infatti scrive ‘Halland' – una delle possibili storpiature del suo nome – al posto della parola corretta ‘Haaland', viene automaticamente indirizzato alle pagine con i contenuti relativi al gigante norvegese, visto che l'algoritmo del motore di ricerca presume che l'utente stia cercando lui ed abbia semplicemente sbagliato a scriverne il nome. Insomma chi davvero sta cercando la contea svedese deve insistere, specificando che non gliene può fregare di meno del calciatore.

Ecco cosa si ritrova su Google chi cerca Halland: circa 85 milioni di risultati sul calciatore

La vicenda è stata dunque denunciata qualche giorno fa dalle autorità locali della regione. Jimmy Sandberg, il direttore del turismo della contea di Halland, ha postato un surreale messaggio su LinkedIn, denunciando la ‘sparizione' su internet di quel meraviglioso territorio che lui cerca di far conoscere al mondo: "HALLAND contro HAALAND – comincia così il messaggio – Cari tifosi di calcio del mondo, abbiamo un problema. La popolarità di Erling Haaland e un errore di ortografia stanno soffocando la nostra amata regione svedese di Halland su internet in questo momento. Quindi, per favore, tifosi di Haaland: restituiteci il nostro hashtag!".

Il post del direttore del turismo di Halland su LinkedIn

Per evitare che giornalisti e tifosi di calcio continuino a commettere errori nello scrivere il nome dell'attaccante del City, il rappresentante del turismo della regione svedese ha perfino scritto una piccola guida linguistica per correggere l'ortografia. "Se non si fa nulla, temiamo che la nostra cara regione diventi un'Atlantide dimenticata, un luogo conosciuto solo in storie e scritti antichi – ha scritto accoratamente Sandberg – Vorremmo anche invitare il signor Haaland a venire a visitare Halland. Molti norvegesi vengono ogni anno, quindi ci si sente come a casa. Quindi ci vediamo la prossima estate a Halland, Haaland?". Altro che marcature asfissianti: qua c'è un problema che il buon Erling non pensava davvero di dover affrontare…