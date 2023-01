Anderton ha un cancro alle ossa, tutti i compagni si radono la testa: questa è una squadra Nick Anderton è il calciatore dei Bristol Rovers colpito da osteosarcoma: il tumore alle ossa s’è manifestato in forma aggressiva, il club ha messo in piedi un’iniziativa di solidarietà molto toccante.

Calciatori e staff del Bristol Rovers si sono rasati a zero per raccogliere fondi e aiutare il compagno di squadra.

Osteosarcoma, una forma aggressiva di tumore alle ossa della gamba. A luglio scorso Nick Anderton, calciatore del Bristol Rover, sentì la terra franare sotto i piedi quando il medico gli spiegò che aveva un cancro e dove lo aveva colpito. Due mesi dopo si sottopose a un intervento delicato: quella brutta bestia che aveva iniziato a consumare il femore era stata raschiata via. L'intervento riuscì perfettamente e fu felice, convinto che il peggio fosse passato. E che sì, l'aveva scampata bella. Ma non era finita.

Il tumore, di cui credeva essersi liberato, ha fatto di nuovo irruzione nella sua vita a dicembre scorso: gli esami diagnostici effettuati avevano dato un responso chiaro, la patologia era più aggressiva di quanto immaginasse. In un attimo realizzò cosa sarebbe accaduto, fu come fare un viaggio un po' più in avanti nel tempo e poi tornare nel presente: avrebbe dovuto sottoporsi al ciclo di chemioterapia. La caduta dei capelli è stato uno degli effetti collaterali, non il peggiore. Questa volta non sapeva come sarebbe andata a finire.

Tutti dal barbiere per tagliare i capelli: inizia così la catena di solidarietà per il calciatore Nick Anderton.

I compagni non lo hanno lasciato solo. L'intera squadra s'è messa in gioco e ha deciso di scendere in campo per dargli una mano concreta avviando una raccolta fondi. Per pubblicizzarla serviva far parlare, fare un po' di rumore, attirare l'attenzione dei media, inventarsi qualcosa per dare risalto alla loro iniziativa. E hanno fatto qualcosa di semplice ma "incredibile", per la portata di affetto generato, che ha lasciato Anderton "senza parole".

Se n'è occupato Andy Downie, capo della comunicazione del club. Lui ha organizzato l'evento, i calciatori si sono prestati senza indugio. Tutti i calciatori dei Rovers e il loro manager Joey Barton sono andati dal barbiere e hanno chiesto la rasatura a zero dei capelli. Dietro quel gesto c'era una buona causa da portare avanti: sensibilizzare le persone a donare soldi che avrebbero aiutato il difensore 26enne ad affrontare le spese.

Missione riuscita. La somma racimolata finora è di poco oltre le 33 mila sterline (circa 37 mila euro e rotti) ma il novero delle adesioni è destinato ad aumentare. "È il minimo che possiamo fare per lui – ha ammesso Barton – che ha anche una bimba piccola. Siamo molto grati a tutti coloro che hanno donato e contribuito a diffondere la notizia. Ogni centesimo farà la differenza per aiutare Nick nel suo recupero".

Il capitano dei Rovers, Paul Coutts, ha reso testimonianza diretta di quanto sta accadendo e di come il tam tam della solidarietà e della beneficenza abbia stretto virtualmente in un abbraccio il loro compagno di squadra, Anderton. "È una storia che ha davvero colpito tutti. Nick si sta riprendendo. È dura per lui ma sta affrontando la cosa a testa alta. È bello vedere tutti muoversi per una buona causa".