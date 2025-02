video suggerito

Gravina rieletto presidente della FIGC con il 98% dei voti: “Dobbiamo continuare il nostro percorso” Gabriele Gravina è stato riletto presidente della FIGC. Gravina sarà presidente della Federcalcio fino al 2028 ed è stato eletto con il 98 percento dei voti. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gabriele Gravina è stato rieletto e resta presidente della FIGC. Per Gravina questo sarà il terzo mandato. Rimarrà in carica fino al 2028. Per il presidente c'è stato un plebiscito. Gravina ha ottenuto il 98,68% dei voti. Il resto sono state solo schede bianche. Nessuna sorpresa perché Gravina era l'unico candidato.

Gravina sarà presidente FIGC fino al 2028

Un plebiscito per Gabriele Gravina, che è stato riconfermato con il 98,68% dei voti. Il calcio italiano conferma al suo vertice Gravina, presidente già dal 2018. Alla presenza anche del numero uno della FIFA Infantino e della Uefa Ceferin, Gravina si conferma e dopo essere stato incoronato ha citato l'ex presidente americano Gerald Ford: "Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo".

"L'unità ci ha consentito di contrastare gli attacchi diretti e indiretti e di smascherare menzogne"

Il presidente della FIGC ha citato anche Papa Francesco e ha parlato di quanto ha fatto in questi anni: "Siamo riusciti a tenere in vita il calcio italiano nella pandemia, sfidando pessimismo e moralismo, affermando il diritto a essere felici". Poi: "È un grande onore e un grande orgoglio. Ora dobbiamo riprendere uniti, dobbiamo iniziare o continuare il nostro percorso, centrare tutti gli obiettivi di cui il calcio ha bisogno".

E nel suo lungo discorso non sono mancate stilettate ai suoi nemici: "L’unità ci ha consentito di contrastare gli attacchi diretti e indiretti e di smascherare menzogne, tranelli e calunnie di cui a volte è fatta la vita pubblica del nostro Paese".

I consiglieri FIGC per la Serie A

Infantino è andato via prima della proclamazione, rifilando una bordata al calcio italiano: "Da quando sono presidente FIFA l'Italia non si è qualificata per i Mondiali, datevi una mossa". I consiglieri federali per la Lega di Serie A sono Campoccia (Udinese), Calvo (Juventus) e Marotta (Inter). Per la Lega di Serie B Carnevali (Sassuolo) e per la Lega di Serie C invece Sebastiani del Pescara.