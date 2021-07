L'Italia è pronta a sfidare l'Inghilterra nella finale degli Europei che si giocherà domenica 11 luglio a Wembley. Il ct azzurro, Roberto Mancini, ha parlato di questa sfida in un'intervista rilasciata alla Uefa. "Essere arrivati in finale è un buon traguardo," ha detto il commissario tecnico della Nazionale italiana. La chiave per battere l'Inghilterra a Wembley: "Scendere in campo per divertirsi, come sempre". Mancini ringrazia i suoi giocatori per aver raggiunto questo traguardo e non nasconde le difficoltà che adesso l'Italia si ritroverà a dover superare contro un avversario difficile che giocherà davanti al suo pubblico.

Il commissario tecnico azzurro non vuole illudersi e sta cercando di tenere alta la concentrazione della squadra dopo l'entusiasmo per aver raggiunto questa finale degli Europei: "Sarà un successo solo se riusciremo a vincere domenica – ha detto – Alla fine conterà anche vincere". L'Italia come la Sampdoria di Mantovani: "Era una squadra particolarissima quella – ha aggiunto – Qui l'atmosfera invece è buona e quando è così va sempre tutto bene".

Mancini, nel corso dell'intervista alla Uefa, ha anche spiegato il momento più difficile vissuto in questi Europei. "Contro l'Austria è stata una partita sofferta e per come si era messa era diventata davvero dura – ha detto – Ho abbracciato Vialli come se fosse una liberazione e sembrava essere tornati indietro di 30 anni".

Come battere l'Inghilterra: Mancini svela la sua ricetta perfetta

Grinta, cuore, ma anche tanta pazienza per battere un avversario come l'Inghilterra. Mancini non si fida della nazionale di Southgate e chiede massima attenzione alla sua squadra: "Tutti gli avversari sono difficili da battere quando giochi gli Europei o i Mondiali – ha detto – Ma non puoi pensare di vincere un torneo di questo genere dominando". E allora come fare per cercare di trionfare a Wembley in casa degli inglesi? Mancini non ha dubbi: "Bisogna adattarsi alla gara e saper soffrire perché ci saranno momenti della partita in cui le cose non vanno come vorremmo".

Wembley come fattore in più per questa Inghilterra che bisognerà neutralizzare fin dall'inizio: "Noi dobbiamo mettergli pressione per andare in vantaggio – ha detto – È una partita un po' diversa dalle altre, bisogna giocare con la pressione giusta e divertirsi". La finale va vinta e su questo Mancini non ha alcun dubbio: "Sono orgoglioso per quello che hanno fatto i ragazzi ma essere arrivati in finale non basta…".