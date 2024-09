video suggerito

Giovane promessa del calcio palestinese uccisa dall'esercito israeliano: Muhammad Kanaan è morto a 14 anni La guerra tra Israele e Palestina continua a generare morte e distruzione: nell'incursione dell'esercito israeliano in Cisgiordania settentrionale è stato ucciso Muhammad Kanaan, giovane promessa del calcio palestinese.

A cura di Vito Lamorte

La guerra tra Israele e Palestina continua a generare morte e gravi emergenze umanitarie. Lo scorso tre settembre le forze israeliane hanno sparato e ucciso due bambini palestinesi nella Cisgiordania settentrionale occupata durante un'incursione militare su vasta scala che va avanti dal 28 agosto.

I loro nomi sono Mohammad Abdullah Mohammad Kanaan, di 14 anni, e Loujain Osama Abdulraouf Mosleh, di 16. Il primo è stato ucciso da un cecchino intorno alle 4:40 di mattina di oggi vicino all'ingresso meridionale del campo profughi nella città di Tulkarem nella Cisgiordania occupata settentrionale. Poche ore dopo nel villaggio di Kafr Dan, situato a ovest di Jenin, un altro soldato ha sparato mortalmente alla sedicenne Loujain. A documentare queste vicende è la Defense for Children International – Palestine.

Mohammad era in visita al fratello con il padre, quando le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo profughi di Tulkarem, nella parte nord-occidentale della Cisgiordania occupata, impedendo loro di tornare a casa.

Fonti mediche hanno confermato che i tiratori scelti dell'esercito israeliano hanno sparato alla testa del bambino, Mohammad Abdullah Kanaan e all'addome di suo padre, che camminava accanto a lui. I due sono stati trasferiti all'ospedale Thabet Thabet di Tulkarem ma all'arrivo era già morto.

Mohammad Abdullah Kanaan aveva una grande passione per il calcio ed era considerato una promessa del movimento palestinese. A dare la notizia della sua scomparsa anche la squadra di calcio cilena Club Deportivo Palestino, che da tempo si batte per la causa palestinese visto che è stato fondato nel 1920 proprio da un gruppo di immigrati palestinesi, sui suoi profili social: "Muhammad Kanaan, giovane promessa del calcio palestinese, è stato assassinato dall'esercito di occupazione israeliano. Il minore era a casa con suo padre a Tulkarem, in Cisgiordania, quando entrambi sono stati uccisi".