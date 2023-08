Giornalista espulso su Telelombardia per una frase razzista su Lukaku: si è rifiutato di scusarsi Una frase razzista su Lukaku ha gelato gli ospiti di Telelombardia: il giornalista è stato immediatamente allontanato dallo studio.

A cura di Ada Cotugno

Una frase sconvolgente ha gelato tutti gli ospiti di Telelombardia nel corso della trasmissione andata in onda questa sera: durante l'approfondimento dedicato al mercato si parlava del possibile passaggio di Romelu Lukaku alla Roma, ma nel corso del dibattito il giornalista Luigi Furini è stato allontanato dopo aver pronunciato una frase razzista che ha lasciato tutti senza parole.

Gli ospiti stavano discutendo del futuro dell'attaccante belga, messo fuori squadra da Pochettino al Chelsea ma vicino al ritorno in Italia con un prestito secco ai giallorossi che sono volati a Londra per chiudere l'affare. Il trasferimento di Big Rom è l'argomento più caldo della serata calcistica, ma tutti gli ospiti presenti negli studi della rete televisiva lombarda sono stati bloccati all'improvviso dall'uscita razzista del giornalista di fede nerazzurra.

Nel corso del dibattito infatti Furini si è lasciato andare a un commento a dir poco fuori luogo: "Lukaku è un n***o". Tra gli opinionisti è calato il gelo più totale e la regia ha subito mandato la pubblicità per spezzare il momento delicato. Al rientro non sono arrivate le scuse da parte del giornalista (chieste insistentemente dalle persone presenti nel salottino sportivo) che non è ritornato sui suoi passi e per questo è stato immediatamente espulso dallo studio.

A commentare l'episodio razzista ci ha pensato il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, con un post su X (rebranding di Twitter) in cui denuncia l'accaduto e informa che saranno presi seri provvedimenti. La sua reazione è stata di ferma condanna: "Sulle parole a sfondo razzista non si scherza (indipendentemente dall’etimologia). Non accettiamo sbagli o fraintendimenti. E le scuse tardive non bastano. Spiace che sia incappato in un errore così grave un collega come Furini. Inevitabili provvedimenti immediati".