Il fantacalcio è sempre stato uno dei giochi più noti. In Italia, la sua evoluzione ha raggiunto risultati impressionanti, tanto da portare anche gli stessi giocatori a non poterne fare a meno. Da Ciofani a Caputo, sono tanti i calciatori professionisti che negli ultimi anni hanno raccontato le loro aste e le battaglie per poter prendere se stessi nella proprio squadra. L'ultimo, in ordine di tempo, è Domenico Criscito. Il capitano del Genoa, che è stato tra i tanti contagiati al coronavirus nel club ligure, ha pubblicato una stories taggando tutti gli altri componenti del fantacalcio con cui sta effettuando, in collegamento video, l'asta d'acquisto dei calciatori per comporre la rosa.

Il difensore genoano ha dunque voluto scherzare sul delicato momento che sta attraversando la squadra facendo riferimento alla quarantena che, in ambito fantacalcistico, gli è stata molto utile per poter studiare al meglio i giocatori da prendere. Nella stories su Instagram si vede una foto con tanto di fogli da compilare da parte del giocatore che sembra aver davvero superato il momento più difficile sdrammatizzando simpaticamente i giorni trascorsi in quarantena.

Criscito e l'asta del fantacalcio: "Preparatevi ragazzi che in quarantena ho studiato"

Che stesse diventando il gioco più amato dai grandi tifosi e conoscitori di calcio, ce n'eravamo accorti. Ma che anche i calciatori, in maniera così palese, parlassero del fantacalcio, di certo non ce lo aspettavamo. E invece anche Mimmo Criscito l'ha fatto, sdrammatizzando il momento dettato dalla quarantena per via del contagio al Covid-19, sfruttando questo tempo in casa proprio per studiare al meglio la rosa.

"E stasera il fantacalcio. Preparatevi ragazzi che in quarantena ho studiato". Questa la frase comparsa nella stories su Instagram pubblicata da Criscito che ha fatto subito il giro del web. Staremo solo a vedere se Criscito riuscirà a comprare se stesso dato che rappresenta uno dei profili più ambiti in difesa al fantacalcio, anche in virtù del fatto di essere l'unico in quel ruolo, a calciare i rigori.