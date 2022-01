Follia nel derby di Siviglia, giocatore colpito da una spranga: partita sospesa in modo definitivo Follia totale nel derby di Siviglia in Copa del Rey. Un giocatore viene colpito alla testa da una spranga lanciata dagli spalti. L’arbitro ha sospeso la partita.

A cura di Fabrizio Rinelli

Follia totale nel derby di Siviglia in Copa del Rey. In casa del Betis succede di tutto. Dopo il gol dell'1-1 realizzato da Fekir direttamente da calcio d'angolo, pareggiando l'iniziale vantaggio ospite del Papu Gomez, allo stadio ‘Benito Villamarín' accade di tutto.

I tifosi dagli spalti iniziano a lanciare oggetti contro i giocatori del Siviglia. Dalle tribune dei tifosi di casa vola una spranga, quasi come una lancia che colpisce Jordan. Il giocatore resta ferito a terra e l'arbitro sospende immediatamente la partita.

I giocatori del Betis però non vogliono lasciare il campo. Nel frattempo lo staff sanitario si è accertato delle condizioni di Jordan che però dopo un po' di tempo si è rialzato. Minuti di grande incertezza al ‘Benito Villamarín' dopo il vergognoso episodio accaduto subito dopo il gol del pari di Fekir. Un episodio deplorevole che ha rovinato il grande derby di Siviglia. La polizia ha fatto irruzione nel settore occupato dai tifosi del Betis, da dove è stata lanciata la spranga per cercare di arrestare l'autore di questo gesto.

La partita è stata sospesa in modo definitivo e rinviata a data da destinarsi. Dopo alcune attente valutazioni l'arbitro, con l'appoggio della Federazione spagnola, ha deciso di non far riprendere l'incontro. Il comunicato ufficiale, quella relativo alla sospensione, è arrivato con un post su Twitter: "La partita degli ottavi di finale di Copa del Rey tra il Betis e il Siviglia è stata sospesa ufficialmente. La RFEF condanna tutti gli atti di violenza sui campi da gioco". Bisognerà capire poi successivamente quali saranno le decisioni della federazione e del giudice sportivo. Possibile che il derby di Siviglia in Copa del Rey possa giocarsi a porte chiuse ripartendo dal punteggio di 1-1 e dal minuto esatto in cui è stata interrotta la partita.