Due gol incredibili segnati in poche ore: possono vincere il Puskas Award di quest’anno Nello spazio di poche ore sono stati messi a segno due gol che si candidano a vincere il premio per la rete più bella dell’anno: una delle due era stata fatta identica da Maradona quasi 40 anni fa.

A cura di Paolo Fiorenza

Il 2023 è giovane, ma ci sono già due candidati forti al Puskas Award, il premio che la FIFA assegnerà all'autore del gol più bello dell'anno. Il mese scorso il prestigioso riconoscimento è stato assegnato per la stagione passata a Marcin Olesky, l'attaccante polacco che gioca nella squadra degli amputati del Warta Poznan e che a novembre scorso aveva messo a segno una rete meravigliosa in rovesciata, facendo leva su una stampella.

In queste ultime ore i social sono stati invasi dalle immagini di due gol davvero bellissimi, per i quali già si invoca la candidatura al prossimo Puskas Award. Il primo in ordine temporale è stato realizzato in Brasile, dove l'Iguatu e il Ceara si sono affrontati nella partita di andata della semifinale dei playoff del Campionato Cearense, gara che si è conclusa con un pareggio 1-1. La squadra ospite era passata in vantaggio al 7′ grazie a un gol di Guilherme Castilho, ma al minuto 34 Leonardo Pereira dos Reis si è inventato una rete davvero eccezionale: una rovesciata da sdraiato, dopo essersi alzato il pallone quando era già a terra. I tifosi dell'Iguatu sono impazziti sugli spalti per un gol non solo importante per fissare il pareggio finale, che lascia tutto aperto in vista del ritorno, ma anche di rara bellezza.

Se a qualcuno meno giovane ricorda qualcosa, non vi siete sbagliati. Era il 2 settembre 1984 quando Diego Armando Maradona batteva in maniera molto simile il portiere del Pescara allo stadio Adriatico, dove 25mila persone erano accorse per ammirare il Pibe de Oro in una delle sue prime uscite in Italia dopo essere approdato al Napoli, un match di Coppa Italia vinto 3-0 dagli azzurri.

Qualche ora dopo – a migliaia di chilometri di distanza, sul suolo europeo – Nuno Santos, esterno sinistro dello Sporting Lisbona, ha segnato uno splendido gol di rabona nel match del massimo campionato portoghese vinto 3-0 contro il Boavista. Al 17′ del primo tempo il 28enne ha sbloccato il risultato con un colpo di magia scoccato da centro area, appena dietro il dischetto del rigore. La sua rabona ha eluso sia l'intervento del portiere che quello di un difensore in disperato recupero e si è insaccata nel sette della porta ospite, facendo esplodere lo stadio José Alvalade. Anche il gol di Nuno Santos si candida prepotentemente al Puskas Awards di quest'anno.