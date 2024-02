Due calciatori del Mali positivi alla malaria hanno giocato in Coppa d’Africa: “Non è così grave” La selezione del Mali è stata eliminata dalla Costa d’Avorio nei quarti di finale. A parlare delle condizioni di salute dei giocatori è stato il commissario tecnico. “Non c’è stato focolaio né altro pericolo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Yves Bissouma in campo con la malaria, lo ha confermato il commissario tecnico del Mali.

Yves Bissouma, centrocampista del Tottenham e del Mali, ha giocato in Coppa d'Africa nonostante avesse contratto la malaria. Non era l'unico a essere affetto da quel morbo, lo ha rivelato il commissario tecnico, Eric Chelle, che ha parlato delle loro condizioni con inquietante serenità. Come fosse cosa normale (e per nulla pericolosa) andare in campo nonostante la patologia. Ne ha sofferto anche Moussa Diarra, pure lui regolarmente impiegato.

"Sapete che Yves e Moussa soffrivano di malaria – le parole dell'allenatore del Mali -, come emerso dagli esami del sangue. Ma non è così grave, perché chi è nato in Africa occidentale è ‘abituato' alla malaria, poteva giocare ma per Moussa era diverso".

Il centrocampista del Tottenham è entrato a match in corso contro la Costa d'Avorio.

Il fatto stesso che la malaria non si trasmetta attraverso contagio inter-umano diretto, ma solo a causa della puntura di zanzare infette, giustifica in parte la decisione da parte dello staff della selezione di convocare e utilizzare ugualmente i giocatori. In base ai loro rilievi non c'erano rischi di alcun tipo. "Era la prima volta che Diarra contraeva la malaria – ha aggiunto il ct -, quindi ha iniziato un po' di allenamento leggero ma è stato seguito con molta attenzione. In ogni caso non c'è focolaio né altro pericolo".

Moussa Diarra in campo nella sfida contro la Namibia.

Bissouma ha raccolto ben quattro presenze in questa edizione del Coppa d'Africa, compresa la partita dei quarti di finale persa ai supplementari contro la Costa d'Avorio. Il centrocampista degli Spurs ha giocato 58 minuti contro il Sud-Africa, 7 minuti contro la Tunisia, tutta la gara contro la Namibia e una mezz'ora circa nell'ultimo match a eliminazione diretta, quando il ct ha deciso di mandarlo in campo per alimentare le speranze di qualificazione (in semifinale è andata la Costa d'Avorio che ha trovato in extremis la rete decisiva).

Quanto a Diarra, le sue condizioni non dovevano essere così ‘brillanti' da poterlo avere tra i titolari: dati alla mano, ha disputato solo 68 minuti contro la Namibia, è rimasto fuori dai convocati per la gara col Sud-Africa e ha fatto solo panchina nell'ultimo incontro.