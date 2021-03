"Tre anni fa rifiutai il Real Madrid per allenare la Juventus". Tra le tante dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Max Allegri c'è anche l'aneddoto della richiesta madridista e del ‘gran rifiuto‘ che portò poi il toscano a festeggiare le glorie tricolori in bianconero e a sfiorare per due volte l'Olimpo della Champions League. Oggi, però, termini condizioni e situazioni sono completamente diverse. Allegri tornerà a giugno su una panchina. L'ha detto lui e questa è certezza. Meno certo capire dove andrà l'allenatore più desiderato d'Italia e d'Europa.

Difficile, forse impensabile, che potrebbe rifiutare una nuova chiamata dalla Spagna di Florentino Perez. Il Real Madrid attuale è in mano a Zinedine Zidane ma molti giurano ancora per poco, fino a fine stagione. Deludenti le prestazioni del nuovo corso blanco, la volontà della dirigenza è di rilanciare la sfida interna e in Europa e per meglio farlo sarebbe perfetta una guida di qualità, come Allegri. Anche il momento storico appare perfetto: alla Casa Blanca è tempo di rifondazione del progetto tecnico, con nuovi stimoli, diversi attori, più alti obiettivi.

Allegri al Real Madrid completerebbe il suo percorso di crescita. Dopo gli allori in Italia con Milan e Juventus, il club spagnolo risulterebbe l'apice di una carriera tutt'altro che al giro di boa. E' tra i più quotati tecnici senza contratto, tra i più ambiti a livello nazionale e internazionale e le sue dichiarazioni di voler tornare ad allenare hanno solleticato l'interesse di diversi top club del Vecchio Continente che già in passato avevano provato a corteggiarlo.

Il Real Madrid, Zidane e finanze permettendo, è la prima opzione. Ma le alternative per imbastire una trattativa al rialzo non mancano. Oltre alla Liga, rappresentata in primis dalla Casa Blanca, c'è anche il fascino della Premier League, dove un paio di big deluse porteranno ai classici ribaltoni da panchina in estate.

Si tratta del Tottenham che dopo l'addio a Pochettino non ha trovato più pace nella gestione Mourinho, ad un passo dall'addio – se non anticipato, sicuramente annunciato. Lo Special One è oramai alle porte, con tifosi squadra e dirigenza sembra non esserci più l'alchimia che il portoghese pretende laddove va ad allenare. Ma c'è anche il Manchester United, con un Solskjaer che mai ha convinto malgrado le speranze in lui riposte. Con Allegri, i diavoli rossi potrebbero trovare il ‘quid' che da tempo manca per tornare a primeggiare in Inghilterra e in Europa.

Poi, le piste italiane. Vedere Max Allegri su panchine diverse da quelle del Milan e della Juventus, oggi, appare complicato per molti motivi, non ultimo quello economico che impone ai club parsimonia e risparmio. Alla Juve è difficile il rientro: formalmente nessun attrito, la decisione di chiudere è arrivata consensuale ma quel "Agnelli ha deciso che dovevo andar via" sembra essere un mattone difficile da spostare, visto che i vertici bianconeri sono gli stessi di quando il matrimonio si interruppe.

Dunque? Milan, Roma, Napoli? In rossonero si continuerà sulla scia di Pioli che deve centrare la qualificazione Champions. Sulla piazza romana e su quella partenopea invece, il tentativo verrà compiuto. A Roma non è mai scoccata la scintilla con il pur ottimo Fonseca e Allegri era stato già cercato tempo fa tanto che cronache capitoline lo avevano dato vicinissimo al giallorosso. A Napoli c'è aria di cambiamento: ‘Ringhio' Star ha finito il suo assolo e De Laurentis vuole una musica diversa. Fino a giugno si continuerà così, con Gattuso e il suo patto da spogliatoio per l'Europa che conta, poi si cambia. E in pista, oltre ad Allegri ci sono anche Spalletti e Sarri, altri due cavalli di rientro per l'estate 2021.