Dopo l’addio alla MotoGP, arriva lo splendido messaggio di Mourinho a Valentino Rossi Il tecnico della Roma su Instagram ha inviato un messaggio a Valentino Rossi, vincitore di 9 titoli Mondiali nel MotoMondialie, che ha chiuso la sua carriera.

A cura di Alessio Morra

Le nazionali occupano ancora la scena in modo totale, ma il ritorno del campionato di calcio si avvicina e anche José Mourinho scalda i motori. Su Instagram, dove è piuttosto attivo, il portoghese ha mandato un messaggio forte e chiaro ai tifosi della Roma, ma ha avuto il tempo pure per scrivere un messaggio a Valentino Rossi, lo straordinario campione che ha lasciato domenica scorsa definitivamente la MotoGP.

Con i giocatori che ha a disposizione Mou ha iniziato a preparare la delicata sfida con il Genoa, in programma domenica 21 novembre alle ore 20.45, un Genoa che ha un nuovo presidente e soprattutto per la prima volta presenterà in panchina Shevchenko. La Roma deve riscattarsi dopo il ko con il Venezia e più di tutti vuole vincere Mourinho che ha postato una foto di sé stesso mentre è in ufficio al computer, e a corredo ha scritto: "Di nuovo a Roma, di nuovo in ufficio, e di nuovo alla nostra promessa: lavorare duro e costruire un futuro per la Roma". La squadra giallorossa ha bisogno di cambiare velocemente indirizzo, perché ha ottenuto un solo successo nelle ultime sette partite, tra Serie A e Conference League è riuscita a battere solamente il Cagliari.

Poi il tecnico portoghese, che ha vinto trofei in quattro campionati differenti, ha voluto dedicare un pensiero a Valentino Rossi, immenso campione, vincitore di 9 titoli Mondiali, chea Valencia domenica scorsa ha disputato l'ultimo Gran Premio della sua carriera a 42 anni el'ha celebrata in modo alternativo, un po' come se fosse una festa, queste le parole dell'allenatore giallorosso: "A proposito, grazie mille Valentino Rossi per una carriera leggendaria".