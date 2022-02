Donnarumma si è sentito tradito dal Milan: “Me l’hanno detto con una telefonata” Gigio Donnarumma torna a parlare del suo addio al Milan, facendo chiarezza sull’ultima telefonata ricevuta dal club. Il portiere ha rivelato di avere gioito per il successo dei rossoneri nel derby.

A cura di Marco Beltrami

Gigio Donnarumma è ormai un ricordo per i tifosi del Milan, e non certo positivo. Il modo in cui è finita l'avventura dell'estremo difensore con la società meneghina, ha indispettito il popolo rossonero che non ha gradito quello che è stato letto come un voltare le spalle a chi gli ha permesso di affermarsi sul palcoscenico italiano e internazionale. Sotto la Madonnina si sono consolati con l'arrivo di Maignan che anche nell'ultimo derby si è dimostrato estremamente affidabile, allontanando ulteriormente l'ombra di Donnarumma che dal canto suo a Parigi vive un dualismo non semplice con Keylor Navas.

Quello che è certo è che Donnarumma comunque si sente ancora rossonero. Nella sua ultima intervista alla Gazzetta dello Sport, il portiere della Nazionale ha ammesso di aver esultato per il derby vinto dai suoi ex compagni che hanno riaperto così il campionato. Parole le sue che probabilmente non riscalderanno il cuore di chi a Milano non ha proprio digerito il suo addio, e fa riferimento ad una scelta legata al "Dio Denaro", con la prospettiva di un ingaggio più alto rispetto all'ultima proposta del Milan. Un club a cui comunque Gigio non smette mai di rivolgere i suoi ringraziamenti.

Proprio alla Rosea infatti, l'estremo difensore ha ribadito: "Ringrazierò sempre Milan e tifosi, non è stato facile per me lasciare il club la scorsa estate. Tifo ancora il Milan". Una carezza, che poi come spesso accade è il preludio di un "pugno", per raccontare senza troppi giri di parole la sua verità sull'addio all'Italia e su quanto accaduto nella scorsa estate. A tal proposito Donnarumma che ha parlato di come il Psg fosse inevitabilmente nel "suo destino", ha voluto spiegare che le responsabilità nel divorzio dai rossoneri non sono esclusivamente le sue.

Leggi anche Donnarumma via subito dal PSG: sul tavolo uno scambio tra pesi massimi dei pali

Il motivo? L'ultima chiamata ricevuta dalla dirigenza della società rossonera. In quell'occasione, stando alle parole di Donnarumma gli è stata messa davanti la realtà, e l'arrivo di Maignan. Una situazione che ha indispettito il nazionale azzurro, che ha voluto dunque sottolineare come non solo per i matrimoni, ma anche per i divorzi, le cose si facciano in due: "Tutti danno la colpa a me, ma l'ultima telefonata del club è stata per farmi sapere che avevano ingaggiato un altro portiere". Parole che sicuramente non contribuiranno a migliorare il rapporto con la piazza rossonera.